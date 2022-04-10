"Отец расстрелян, а она думает, что уехал": Хлывнюк рассказал грустную историю пятилетней девочки

Андрей Хлывнюк рассказал историю девочки, отца которой расстреляли рашисты / instagram.com/andriihorolski

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, сейчас служит в Территориальной Обороне, и на своей странице в Instagram делится с поклонниками военными историями.

Так, недавно он записал видеоролик, в котором, едва сдерживая эмоции, рассказал историю о маленькой девочке, отца которой убили оккупанты. Пятилетняя малышка рассказывала, как встретит папу, еще не зная, что ее папа никогда не вернется.

Хлывнюк встретил девочку и ее маму, когда развозил гуманитарную помощь пострадавшим от рашистов украинцам.

"Из разговора с пятилетней девочкой и ее мамой во время доставки гуманитарных грузов, в основном лекарств, еды, воды, подсолнечного масла, в зону боевых действий: отец расстрелян, а ребенок думает, что он уехал. "Вот тебе, девочка, киндер-сюрприз, как тебя зовут? О, киндер-сюрприз! Папа сейчас вернется и привезет мне целую кучу киндер-сюрпризов", - пересказал разговор с девочкой музыкант.

А затем добавил: "Будьте вы прокляты со своим "русским миром", и со своей "денацификацией".

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Ранее украинская модель и телеведущая Катя Осадчая показала письмо, которое 9-летний мальчик написал своей погибшей маме - так он поздравил ее с 8 марта.

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