Отчаяние: жена Виктора Павлика рассказала, что чувствовала из-за диагноза сына

Молодая супруга певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова рассказала о своих чувствах после того, когда осознала, что у ее сына Михаила задержка речи.
На своей странице в Instagram, она также добавила, что до года у мальчика не было никаких признаков. Репяхова рассказала, что она очень рано начала заниматься развитием сына, в том числе уже с 6 месяцев показывала ему учебные карточки Домана.
Блогерша также заявила, что не сразу осознала то, что у ее ребенка есть проблема. "Я спросила своих подружек (у которых детки такого же возраста), выполняют ли их дети инструкции, они ответили: конечно, давно. И тогда ко мне пришел страх, отчаяние, слезы", - призналась она."Но я быстро взяла себя в руки! И через неделю мы уже были у первого невролога", - добавила Екатерина.
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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Ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
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