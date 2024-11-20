Отберут все: власти Украины жестко накажет предателей и путинистов

Вы узнаете:
- Власти Украины накажут предателей
- Что потеряют запроданцы
Верховная Рада Украины сегодня, 20 ноября, приняла закон №11410 и теперь предателей Украины лишат государственных наград.
Как сообщил народный депутат Павел Фролов в своих соцсетях, инициатива была поддержана 283 голосами нардепов.
Теперь лишение государственных наград Украины может быть осуществлено по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в виде санкций, которые вводятся в действие указом президента.
Также предусмотрен перечень преступлений в Уголовном процессуальном кодексе (УПК), за которые суд может применить дополнительное наказание.
Отметим, предатели потеряют все предусмотренные для них права и льготы.
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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.
А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.
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