Отберут все: власти Украины жестко накажет предателей и путинистов

Предатели поплатятся за свои поступки.

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Верховная Рада приняла новый закон / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Власти Украины накажут предателей

Что потеряют запроданцы

Верховная Рада Украины сегодня, 20 ноября, приняла закон №11410 и теперь предателей Украины лишат государственных наград.

Как сообщил народный депутат Павел Фролов в своих соцсетях, инициатива была поддержана 283 голосами нардепов.

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Теперь лишение государственных наград Украины может быть осуществлено по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в виде санкций, которые вводятся в действие указом президента.

Также предусмотрен перечень преступлений в Уголовном процессуальном кодексе (УПК), за которые суд может применить дополнительное наказание.

Отметим, предатели потеряют все предусмотренные для них права и льготы.

Что означает закон о предателях / фото: скрин t.me, Павел Фролов

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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.

А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.

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