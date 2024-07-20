От пропагандиста Корчевникова отказался родной отец

Российский пропагандист Корчевников рассказал про отца.

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Борис Корчевников / коллаж: Главред, фото: t.me/boriskorchevnikov

Российский ведущий и один из главных путинских пропагандистов страны-террориста РФ Борис Корчевников рассказал о том, как остался без отца.

По словам Корчевникова, отец отказался от него, когда тот был еще в маленьком возрасте.

"Мой папа — властный, сильный человек, руководитель большого коллектива, много лет не решался проявить себя никак. И ходил, смотрел на меня издалека годами, лет 10, наверное", - цитируют его РосСМИ.

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Кто такой Борис Корчевников? Борис Корчевников - российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения. За "распространение российской пропаганды" в ходе вторжения России в Украину находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии.

Отец пропагандиста не хотел общаться со своим сыном. В прежние годы Вячеслав Орлов был звездой на советском телевидении, затем руководил Театром им. Маяковского, потом его переманили в Московский драмтеатр им. Пушкина, где он дослужился до должности президента.

Отец Корчевникова скончался в 69 лет Буквально за пару минут до его смерти отец и сын помирились: по словам Корчевникова, это сняло многолетний груз обиды с их душ.

"Когда папа умирал, я был рядом, понимая, что иначе он не сможет с миром уйти, ему нужно и моё прощение, и моя рука", — поделился путинист.

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