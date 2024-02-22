Остапчук мило поздравил юную жену с первой годовщиной брака

Шоумен Владимир Остапчук поздравил 23-летнюю жену Екатерину Полтавскую с первой годовщиной брака, а та рассказала, о какой свадьбе мечтает.

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Остапчук и Полтавская женаты ровно год / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

22 февраля, шоумен и телеведущий Владимир Остапчук и его 23-летняя супруга Екатерина Полтавская отмечают первую годовщину брака. Об этом Остапчук напомнил на своей странице в Instagram.

Остапчук разместил романтическое фото с любимой и загадочно подписал: "Сегодня важный день".

Что именно за день, Остапчук не стал уточнять ‒ впрочем, его фолловеры моменталньо поняли, о чем идет речь (о его свадьбой с Полтавской).

видео дня

Также Полтавская пообщалась с фанами в Insta-stories и поделилась, о какой свадьбе она мечтает. Ведь во время войны они с Остапчуком приняли решение скромно расписаться, воспользовавшись услугой сервиса "Готово":

"Свадьба, о которой я раньше мечтала, невозможна в наших реалиях. Сейчас хочу, чтобы не в Киеве (скорее всего Edem ‒ он на фото) и с ближайшим окружением. Но сейчас другие приоритеты. Возможно, в 2025 или 2026", – рассказала девушка.

Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой, журналисткой Екатериной Полтавской.

Позже его предыдущая супруга Кристина Горняк заявила, что шоумен отказывается идти на контакт по разделу общего имущества после развода. В частности блогерку интересует дом под Киевом, который она приобрела и обустраивала вместе с Остапчуком.

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