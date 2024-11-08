Остапа Ступку подозревают в разрыве с 23-летней возлюбленной - детали

Остап Ступка заинтриговал поклонников.

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Остап Ступка удалил фотографии со своей девушкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Остап Ступка

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Остап Ступка убрал все воспоминания о Маргарите Ткач

Пара больше не следит друг за другом в соцсетях

Украинский известный актер Остап Ступка не так давно объявил о своем романе с 23-летней Маргаритой Ткач, но, вероятно, у него произошли перемены в личной жизни.

Как стало известно из соцсетей знаменитости, Ступка убрал все упоминания о своей возлюбленной.

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Актер удалил общие фото с Маргаритой, а также пара отписалась друг от друга.

Остап пока никак не прокомментировал, что же произошло в отношениях с Ткач, но в сети предполагают, что новость о романе спровоцировала чрезмерное внимание к паре. Возможно, актер решил больше не показывать свою личную жизнь.

Остап Ступка и Маргарита Ткач не следят друг за другом / фото: скрин instagram.com, Остап Ступка, Маргарита Ткач

Кто такой Остап Ступка? Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

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