Остапа Ступку подозревают в разрыве с 23-летней возлюбленной - детали

Читайте подробно:
- Остап Ступка убрал все воспоминания о Маргарите Ткач
- Пара больше не следит друг за другом в соцсетях
Украинский известный актер Остап Ступка не так давно объявил о своем романе с 23-летней Маргаритой Ткач, но, вероятно, у него произошли перемены в личной жизни.
Как стало известно из соцсетей знаменитости, Ступка убрал все упоминания о своей возлюбленной.
Актер удалил общие фото с Маргаритой, а также пара отписалась друг от друга.
Остап пока никак не прокомментировал, что же произошло в отношениях с Ткач, но в сети предполагают, что новость о романе спровоцировала чрезмерное внимание к паре. Возможно, актер решил больше не показывать свою личную жизнь.
Кто такой Остап Ступка?
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, в Сети уже придают сомнению искренность чувств первой леди США Мелании Трамп к ее мужу. Все дело в том, что Дональд Трамп поблагодарил жену за поддержку, но в ответ она подставили щеку мужу для поцелуя, а не губы.
А также украинская танцовщица Илона Гвоздева призналась, что поправилась на 13 кг и чувствует себя счастливой. Также стало известно, что сейчас она 67 кг.
Вас может заинтересовать:
- Предательница Татьяна Овсиенко вышла на связь после исчезновения - что произошло
- Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна
- Ксения Мишина демонстративно "фыркнула" журналистке и сбежала - что произошло
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред