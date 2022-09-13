Остался без волос и отрастил бороду: звезда Моей прекрасной няни изменился до неузнаваемости

Звезда Моей прекрасной няни изменился до неузнаваемости / скриншот

Российский актер Павел Сердюк, который сыграл роль Дениса Шаталина в сериале "Моя прекрасная няня", перестали узнавать поклонники.

После съемок в популярном сериале кинокарьера парня не задалась, а от милого мальчика, которым его запомнили по сериалу, не осталось и следа.

Сейчас ему 32 года, и он ведет непубличную жизнь. Сердюк отрастил бороду и поправился. Этот бородатый лысый мужчина — тот самый мальчик из популярного сериала.

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Павел Сердюк / соцсети

Личная жизнь Павла тоже не сложилась. На съемках сериала он крутил роман с актрисой Аней Рудневой, потом они поженились и родили дочь, но брак распался через некоторое время.

Напомним, ранее поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

Также мы сообщали, что в сети рассказали, как выглядела Анастасия Заворотнюк во время своего последнего публичного появления. Российская актриса, которая уже три года борется с серьезным онкологическим заболеванием, в последний раз была на открытии ювелирного салона в Армении.

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