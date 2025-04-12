Особенный подарок: Меган Маркл показала, что принц Гарри привез из Украины

Меган Маркл в сториз "засветила" подарок из Украины.

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Меган Маркл похвасталась подарком от Гарри/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

Что привез принц Гарри из Украины

Что написала Меган по поводу подарка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл показала сувенир, который привез домой аж в США ее муж принц Гарри после своего тайного визита в Украину.

Меган Маркл и принц Гарри - счастливая пара / instagram.com/meghan

На своей странице в Instagram, Меган Маркл показала завтрак, который она приготовила для своей семьи, а также детские ручки, которые тянутся за... паской! На столе у герцогини во время завтрака красовалось украинское угощение и даже несколько писанок.

видео дня

Меган Маркл - любящая мама / Фото Instagram/meghan

Свое видео Меган Маркл подписала: "Особенный подарок, который папа привез из Украины".

Меган Маркл показала подарок из Украины / Фото Instagram/meghan

Отметим, что в четверг, 10 апреля, принц Гарри совершил неожиданный визит в Украину. О нем стало известно только после того, как герцог Сассекский покинул страну. Он приехал с гуманитарной миссией и встретился с украинскими военными, которые проходят реабилитацию после ранений.

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Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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