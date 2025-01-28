Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

Кратко:
- Орбакайте и Киркоров выступили в Нью-Йорке
- Певица пока не комментировала ситуацию
Российская певица Кристина Орбакайте, которая отказалась выступать в РФ, и российский певец-путинист Филипп Киркоров развлекали поклонников на торжестве.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, артисты выступили в Нью-Йорке, где, кстати, живет Орбакайте с 2022 года.
"По информации SHOT, роскошное торжество со звёздами эстрады прошло на одной из самых крупных свадебных площадок Нью-Йорка Da Mikele Illagio. Среди хитов, которые исполнил Киркоров, были его русскоязычные бэнгеры "А я и не знал, что любовь может быть жестокой", "Единственная моя" и другие. Специально для невесты, которая в этот момент поднялась на сцену, прозвучала знаменитая песня "Дива", а вдобавок — композиция на азербайджанском языке и "Хава нагила". На этой же сцене во время праздника выступала и Кристина Орбакайте, которая без Авраама Руссо спела их совместную композицию "Я не отдам тебя никому", а также песню "Мой мир" и другие", - написали пропагандисты.
Отметим, ранее Орбакайте уже выступала с Киркоровым на одной сцене после своего отказа от карьеры в РФ, но на том мероприятии она отказалась выступать вместе с путинистом Авраамом Руссо.
Смотрите видео, как российские артисты выступали в США:
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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