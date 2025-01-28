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Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

Элина Чигис
28 января 2025, 21:52
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Кристина Орбакайте все же вышла на одну сцену с путинистом.
Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров
Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров на торжестве в Нью-Йорке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Орбакайте и Киркоров выступили в Нью-Йорке
  • Певица пока не комментировала ситуацию

Российская певица Кристина Орбакайте, которая отказалась выступать в РФ, и российский певец-путинист Филипп Киркоров развлекали поклонников на торжестве.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, артисты выступили в Нью-Йорке, где, кстати, живет Орбакайте с 2022 года.

видео дня

"По информации SHOT, роскошное торжество со звёздами эстрады прошло на одной из самых крупных свадебных площадок Нью-Йорка Da Mikele Illagio. Среди хитов, которые исполнил Киркоров, были его русскоязычные бэнгеры "А я и не знал, что любовь может быть жестокой", "Единственная моя" и другие. Специально для невесты, которая в этот момент поднялась на сцену, прозвучала знаменитая песня "Дива", а вдобавок — композиция на азербайджанском языке и "Хава нагила". На этой же сцене во время праздника выступала и Кристина Орбакайте, которая без Авраама Руссо спела их совместную композицию "Я не отдам тебя никому", а также песню "Мой мир" и другие", - написали пропагандисты.

Отметим, ранее Орбакайте уже выступала с Киркоровым на одной сцене после своего отказа от карьеры в РФ, но на том мероприятии она отказалась выступать вместе с путинистом Авраамом Руссо.

Смотрите видео, как российские артисты выступали в США:

Орбакайте и Киркоров встретились в Нью-Йорке
Орбакайте и Киркоров встретились в Нью-Йорке / фото: скрин t.me/shot_shot

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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