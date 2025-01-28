"Реально что-то с головой": что с собой сделала фаворитка путиниста Киркорова

Кратко:
- Протеже путиниста Киркорова кардинально сменила образ
- Поклонники не в восторге от такого ее поступка
Фаворитка российского певца-путиниста Филиппа Киркорова – бывшая эскортница, а теперь певица Марго Овсянникова, сделала короткую стрижку в стиле Мадонны.
На своей странице в соцсетях Овсянникова показала новую прическу, а также на ее лице появились веснушки. Дополнила образ любительница диктатора Путина легким макияжем.
Поклонники певицы отметили, что теперь Марго похожа не на Мадонну, а на скандальную российскую ведущую Настю Ивлееву.
"Дешево выглядит";
"С этим париком и то лучше, чем твои волосы!";
"У нее реально что-то с головой";
"Ивлеева первая так изменилась", - написали в комментариях.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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