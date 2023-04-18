УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Оно уже хочется": Positiff готовится к свадьбе с загадочной избранницей

Анна Подгорная
18 апреля 2023, 20:53 обновлено 18 апреля, 20:53
27
Первый брак Алексея Завгороднего с близкой подругой Насти Каменских оказался неудачным.
Алексей Завгородний, Positiff
Positiff планирует жениться на новой девушке / instagram.com/positiff

Украинский музыкант Алексей Завгородний (сценический псевдоним - Positiff) официально холостяк с 2021 года - тогда он развелся с дизайнеркой Анной Андрийчук после восьми лет брака.

Весной 2022 года артист в многочисленных интервью отмечал, что теперь не одинок, у него появилась особенная женщина рядом, с которой он готов строить семью. Имя избранницы Завгородний раскрывать отказывается, однако в прессе ему приписывают роман с танцовщицей и хореографом Юлией Сахневич, в паре с которой он участвовал в шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

Правда, ни танцовщица, ни музыкант этот слух комментировать не хотят. Зато Позитив в недавнем интервью для ЖВЛ признался - с новой возлюбленной он на 100% готов строить семью, и уже готовится к свадьбе.

видео дня

"Я точно скажу, что действительно готов к семье. Оно уже хочется. И думаю о той свадьбе, о которой мечтает моя любимая. Хочется, чтобы было все так, как она захочет", - рассказал влюбленный артист.

Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.

Также американская певица Бритни Спирс опровергла слухи про свой развод с молодым актером Сэмом Асгари - папарацци напрасно старались "развести" пару, у которой в семейной жизни все в порядке.

Другие новости:

шоу-бизнес Алексей Завгородний Позитив новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Укрепляет мир во всем мире": глава Минобороны Китая возмутил циничным заявлением о Путине

"Укрепляет мир во всем мире": глава Минобороны Китая возмутил циничным заявлением о Путине

21:09 Политика
Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега Барну

Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега Барну

20:45 Украина
300 гривен каждый месяц: кому из пенсионеров будут доплачивать в Украине

300 гривен каждый месяц: кому из пенсионеров будут доплачивать в Украине

20:05 Деньги
Все главные новости

Последние новости

21:09

"Укрепляет мир во всем мире": глава Минобороны Китая возмутил циничным заявлением о Путине

20:53

"Оно уже хочется": Positiff готовится к свадьбе с загадочной избранницейВидео

20:45

Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега БарнуВидео

20:17

"Он умер. Дышать перестал": Настя из Славянска рассказала, как в одно мгновение потеряла мужа и сынаВидео

20:14

Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:05

300 гривен каждый месяц: кому из пенсионеров будут доплачивать в УкраинеВидео

19:46

"Обстоятельства сыграли против нас": Андрей Данилко не смог уехать из УкраиныВидео

19:23

Загадка фильмов "Ангелы Чарли": кем был тот самый Чарли и как сейчас выглядят агенты

19:20

"Выведи войска": у Зеленского опозорили Лаврова за подлое заявление о войне в УкраинеВидео

Реклама
19:20

Россия никогда не сможет восстановить свой потенциалмнение

18:38

Украина "поплывет": страну накроют сильнейшие ливни - синоптикиВидео

18:14

Как поздравить брата с днем рождения: душевные слова и милые картинки

17:47

Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей в Киеве

17:36

"Всегда будут вместе": женщина хочет назвать своих сыновей-близнецов одинаковыми именамиВидео

17:15

Офицер Нацгвардии избил срочника: командование отреагировало на скандалВидео

16:52

"Мое сердце не свободно": Киркоров удивил рассказом о той, кто делит с ним кроватьВидео

16:42

"Как я могу нести ответственность за действия взрослого человека": Машу Ефросинину снова "атакуют" по поводу сестрыВидео

16:38

Как часто надо менять ёршик для туалета: 3 главных правила гигиены в санузле

16:27

Кто из украинцев сможет получить 800 тысяч гривен: Зеленский подписал новый закон о выплатахВидео

16:15

РФ может готовить массированный ракетный удар по Одессе: в ВСУ назвали два вероятных дняВидео

Реклама
16:08

Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде: ошеломительный фокус от хитрых хозяек

16:01

Кайли Дженнер закрутила роман с одним из главных голливудских красавцевВидео

15:47

В МИД ответили на вздорное предложение президента Бразилии о "мирных переговорах" с РФ

15:31

Солнечное затмение принесет триумф людям, которые рождены в определенную дату - гороскоп

15:23

Посетил передовые позиции: Зеленский прибыл в АвдеевкуФотоВидео

15:09

Как пожарить лук до хрустящей и золотистой корочки: невероятный трюк от опытных хозяекВидео

15:07

Отсутствие судебного иммунитета рф нужно закрепить в законе, - судья Сергей Стасюк актуально

14:55

Заглохший вертолет и разная одежда: видео с поездкой Путина на Херсонщину оказалось постановкойВидео

14:49

Самые мечтательные знаки зодиака: 3 настоящих фантазера, чьи грезы сбываются

14:44

"Путин в состоянии прострации": оккупанты провалили 16-й срок захвата Донбасса - МаломужВидео

14:20

Что использовать вместо плойки: 3 способа порадовать себя красивыми локонами

14:19

Оптическая иллюзия покорила всех: самая трудная картинка, которую невозможно разгадать за 10 секундВидео

14:12

"Еще никогда не был так близко к провалу": эксперт назвал цель визита Путина на оккупированные территорииВидео

14:07

"Кроликов" затравили: комик-дуэту отменили тур по США из-за поддержки РФВидео

13:58

Сочные котлеты, от которых вся семья ахнет: всего 50 мл секретной воды добавьте в фарш - рецептВидео

13:55

Как вырастить крупный хрен: простой способ, о котором знают не все огородники

13:31

Египет отказал РФ в поддержке и готовит поставки боеприпасов в Украину – WP

13:29

Чем турецкий кофе отличается от обычного: лучший рецепт ароматного напиткаВидео

13:12

Гороскоп на завтра 19 апреля 2023: Рыбам – веселье, Тельцам - растратыВидео

13:04

Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запретыВидео

Реклама
12:53

Подоляк разнес Путина за визит на оккупированные территории: "Напоследок насладился преступлениями"

12:48

"Пасха будет…": Путин опозорился с поездкой на Херсонщину — видео готовили заранееВидео

12:45

Игорь Кондратюк в жестких выражениях объяснил, почему пора отстать от Ани ЛоракВидео

12:13

Головоломка для самых внимательных: нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги

12:00

Число и цвет имеют значение: какие цветы можно и нельзя дарить женщине

11:51

Переговоры после контрнаступления ВСУ: Макрон предложил КНР план по Украине – Bloomberg

11:39

Рот еле открывается, белесые глаза ужасно блестят: Киркоров дал первый концерт после пластикиВидео

11:05

"Уже собрали вещи": оккупанты на Херсонщине готовятся к очередному "жесту" – ГуменюкВидео

10:44

Путин готов к "экстремальной тактике" из-за контрнаступления ВСУ — The Guardian

10:35

Бои продолжаются, ситуация контролируемая: Сырский рассказал, что происходит в Бахмуте

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять