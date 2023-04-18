"Оно уже хочется": Positiff готовится к свадьбе с загадочной избранницей

Первый брак Алексея Завгороднего с близкой подругой Насти Каменских оказался неудачным.

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Positiff планирует жениться на новой девушке / instagram.com/positiff

Украинский музыкант Алексей Завгородний (сценический псевдоним - Positiff) официально холостяк с 2021 года - тогда он развелся с дизайнеркой Анной Андрийчук после восьми лет брака.

Весной 2022 года артист в многочисленных интервью отмечал, что теперь не одинок, у него появилась особенная женщина рядом, с которой он готов строить семью. Имя избранницы Завгородний раскрывать отказывается, однако в прессе ему приписывают роман с танцовщицей и хореографом Юлией Сахневич, в паре с которой он участвовал в шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

Правда, ни танцовщица, ни музыкант этот слух комментировать не хотят. Зато Позитив в недавнем интервью для ЖВЛ признался - с новой возлюбленной он на 100% готов строить семью, и уже готовится к свадьбе.

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"Я точно скажу, что действительно готов к семье. Оно уже хочется. И думаю о той свадьбе, о которой мечтает моя любимая. Хочется, чтобы было все так, как она захочет", - рассказал влюбленный артист.

Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.

Также американская певица Бритни Спирс опровергла слухи про свой развод с молодым актером Сэмом Асгари - папарацци напрасно старались "развести" пару, у которой в семейной жизни все в порядке.

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