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"Она практически не жила с нами": Валентина Хамайко впервые рассказала о дочери мужа

Элина Чигис
10 сентября 2024, 08:48
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Валентина Хамайко с легкостью нашла общий язык с дочерью мужа от его первого брака.
Валентина Хамайко, Андрей Онистрат
Валентина Хамайко рассказала о дочери мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valentinakhamaiko/

Украинская известная ведущая Валентина Хамайко впервые поделилась, какие у нее отношения с дочерью мужа Андрея Онистрата.

Как рассказала Валентина в интервью Алине Доротюк, девушку зовут Вита, ей 33 года, и они поддерживают общение. Также с Витой дружит старшая дочь Валентины - Соломия.

"Да, мы общаемся. Соломия классно общается с Витой. Вита была уже подростком, когда мы с Андреем начали общаться. Она практически не жила с нами, но был период, когда мы более тесно общались, а потом она начала взрослеть и у нее своя семья. Мне важно, чтобы гармоничное общение было у Андрея с детьми. Я могу спросить, все ли хорошо у Виты. И радуюсь, что у Соломии есть классные отношения с ней", - отметила ведущая.

Старшая дочь Андрея Онистрата Вита
Старшая дочь Андрея Онистрата Вита / фото: скрин с видео

Хамайко призналась, что ранее пыталась наладить общение между мужем и его дочерью, но больше не вмешивается, чтобы не поссорится с обоими.

"Когда-то был этап, когда я пыталась их понять или еще что-то, а потом поняла, что я ни в коем случае не должна быть буфером между ними. Их отношения должны формироваться между ними. Я могу быть поддержкой своему мужу, но я точно не могу быть мамой Вити. А если я буду между ними, то я всегда буду виноватой, как для одной стороны, так и для другой", - сказала Валентина.

Смотрите видео интервью Валентины Хамайко:

Кто такая Валентина Хамайко?

Валентина Хамайко - ведущая канала 1+1 Украина, проекта "Храбрые сердца" с Ахтемом Сеитаблаевым и утреннего проекта "Завтрак с 1+1". Менторка проекта "Роща детских снов". Лектор 1+1 Media School, куратор курса "Ведущий" для детей.

Мастерица кулинарного и кондитерского дела - автор кулинарной книги-бестселлера "Сладкое воскресенье". Бизнесвумен, соучредитель бренда одежды TAIYŌ. Поддерживает благотворительные дела и инициативы.

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