УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Он поразил меня": Коля Серга осудил Влада Яму из-за влияния хореографа

Анна Подгорная
5 августа 2023, 15:32 обновлено 5 августа, 15:32
14
При этом Серга отметил, что не считает Яму дураком.
Коля Серга, Влад Яма
Коля Серга высказался в адрес Влада Ямы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/thekolya

Музыкант, ведущий и воин ВСУ Коля Серга в своих жестких высказываниях про украинский шоу-бизнес периода полномасштабной войны не обошел вниманием и Влада Яму, украинского хореографа и шоумена, который сейчас живет с семьей в США.

Танцор у многих вызывает недовольство своим побегом, который и сам, похоже, считает не самым правильным решением. Тем не менее за границей он старается заниматься волонтерством на благо наших защитников.

По мнению Серги, которое он высказал в интервью для YouTube-канала "ЇPash", позиция Влада Ямы достойна осуждения, так как он, как публичная личность, имеет влияние на свою аудиторию в информационном пространстве.

видео дня

"Влад Яма – я никогда не следил за ним. Поэтому нельзя сказать, что он поразил меня или не поразил. То, что он дурак... Му**к даже, потому что он влияет на аудиторию. Дурак – это просто, когда нет влияния на аудиторию", - уверенно заявляет Коля Серга.

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада Яму - шоумен откровенно рассказал, примкнул ли он к тем, кто осуждает танцора.

Также Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада Ямы - его мнение оказалось крайне философским. Кроме того комик признался, общаются ли они сейчас.

Другие новости про Влада Яму:

шоу-бизнес Коля Серга Влад Яма новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Потери оккупантов станут тяжелее: Данилов анонсировал "подарки" для россиян

Потери оккупантов станут тяжелее: Данилов анонсировал "подарки" для россиян

13:48 Украина
В Саудовской Аравии Украина сделает новый рывок, чтобы ослабить РФ - NYT

В Саудовской Аравии Украина сделает новый рывок, чтобы ослабить РФ - NYT

13:40 Украина
ГУР – об атаках на корабли России: Черноморский флот уязвим, врагу опасно везде

ГУР – об атаках на корабли России: Черноморский флот уязвим, врагу опасно везде

12:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:35

До конца августа пройти проверку: кто из украинцев может остаться без пенсии.

15:32

"Он поразил меня": Коля Серга осудил Влада Яму из-за влияния хореографа

15:02

Несгибаемая: Мадонна вернулась к подготовке всемирных гастролей

14:45

Кошелек всегда будет пуст: 3 растения, которые выгоняют из дома деньги

14:41

Головоломка, которая сводит с ума: надо за 10 секунд умудриться найти трех котов

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
14:34

Ударил почти 8-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

14:34

Назло хейтерам: Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе

13:48

Потери оккупантов станут тяжелее: Данилов анонсировал "подарки" для россиян

13:41

Что делать если чернеют плоды помидор: рецепт наших бабушек для хорошего урожая

Реклама
13:40

В Саудовской Аравии Украина сделает новый рывок, чтобы ослабить РФ - NYT

13:12

Умер звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис

12:59

ГУР – об атаках на корабли России: Черноморский флот уязвим, врагу опасно везде

12:43

Макияж для женщин 50+: пошаговое нанесение косметики для омоложения лицаВидео

12:38

США выйдут из НАТО, если Трамп победит на выборах - экс-посол ООН

12:10

Даша Кацурина "без верха" показала нежные объятия Дантеса

11:56

Атака на судно в Новороссийске поставила под угрозу экспорт нефти РФ - Financial Times

11:18

ВСУ наступают на юге, враг выстроил редуты длиной от 10 до 40 км – генерал

11:08

В РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров"

10:59

Нужны только кабачки и рис: приготовьте такой рецепт за 10 минут, ахнут все

10:22

Украину накроет "египетская жара": чего ждать от погоды на выходных и когда похолодание

Реклама
09:56

В Новороссийске "окунули" корабль РФ: пропагандисты "наехали" на Минобороны – ISW

08:54

"Сложная и трудная работа": Данилов оценил вероятность возврата ядерного оружия

08:49

В Сети появились кадры атаки морским дроном танкера SIG в Керченском проливеВидео

08:13

Гороскоп на завтра 6 августа 2023: Козерогам - болезни, у Рыб зашуршит в кармане

07:55

У судна – пробоина: в Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкерВидео

07:05

Загадка для самых хитрых: нужно найти собаку в "царстве кошек"

06:30

В чем главный риск синдрома усталости от войны для Украины?мнение

06:25

Как сказать на украинском "встречают по одежке": языковед назвал мелодичный аналогВидео

05:30

Как сделать так, чтобы Wi-Fi ловил дальше: простые и эффективные способы

04:37

Какой сегодня праздник 5 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

"Есть риск потери территорий": эксперт назвал 3 сценария завершения войны в Украине

02:40

Огрызко спрогнозировал, велик ли шанс у Украину скоро получить приглашение в НАТО

02:05

"У даний момент" – неправильно: Авраменко указал на серьезную ошибку

04 августа, пятница
23:52

Данилов откровенно ответил, может ли Украина снова стать ядерным государством

23:00

Поблагодарил СБУ за возвращение войны обратно в РФ: Зеленский заинтриговал заявлением

22:50

С 2017 года Польша готовится к наступлению РФ: Самусь раскрыл подробностиВидео

22:01

Подчиненные Минфину налоговая и таможня причастны к 140 млн долл. убытков бюджету – ЦПК

21:39

ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на юге – МинобороныВидео

21:07

Коллаборанты в Крыму уже готовы к "жесту доброй воли" - Гуменюк

20:55

Макс Барских перевыпустил свой главный суперхит "Туманы"

Реклама
20:14

"Никаких решений не будет": Огрызко рассказал об ожиданиях от саммита в Джидде

20:01

Рики Мартин нарушил молчание и откровенно рассказал о своем разводе

19:54

Очень сложно, но можно: чего ждать от саммита в Саудовской Аравии по Украинемнение

19:19

Почему кофе в кофейнях такой дорогой: рассказ о напитке ошеломит простотой

19:00

Новороссийский порт перестал быть тылом России, дроны достанут до дачи Путина в Сочи - ЛакийчукЭксклюзив

18:58

Навальному вынесли новый приговор – 19 лет колонии особого режима

18:55

Остапчук сообщил, когда собирается заселиться в новый дом

18:30

"Я не могу перестать смеяться": родители назвали своего ребенка странным именем

18:01

Будет еще жарче: Украину окутает 38-градусное пекло

17:46

"Пощечина для режима Путина": в ГУР назвали последствия удара по Новороссийску для РФ

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023Женские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять