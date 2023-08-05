"Он поразил меня": Коля Серга осудил Влада Яму из-за влияния хореографа

При этом Серга отметил, что не считает Яму дураком.

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Коля Серга высказался в адрес Влада Ямы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official, instagram.com/thekolya

Музыкант, ведущий и воин ВСУ Коля Серга в своих жестких высказываниях про украинский шоу-бизнес периода полномасштабной войны не обошел вниманием и Влада Яму, украинского хореографа и шоумена, который сейчас живет с семьей в США.

Танцор у многих вызывает недовольство своим побегом, который и сам, похоже, считает не самым правильным решением. Тем не менее за границей он старается заниматься волонтерством на благо наших защитников.

По мнению Серги, которое он высказал в интервью для YouTube-канала "ЇPash", позиция Влада Ямы достойна осуждения, так как он, как публичная личность, имеет влияние на свою аудиторию в информационном пространстве.

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"Влад Яма – я никогда не следил за ним. Поэтому нельзя сказать, что он поразил меня или не поразил. То, что он дурак... Му**к даже, потому что он влияет на аудиторию. Дурак – это просто, когда нет влияния на аудиторию", - уверенно заявляет Коля Серга.

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада Яму - шоумен откровенно рассказал, примкнул ли он к тем, кто осуждает танцора.

Также Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада Ямы - его мнение оказалось крайне философским. Кроме того комик признался, общаются ли они сейчас.

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