"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

Сергей Соседов решил обвинить Аллу Пугачеву.

Сергей Соседов осудил Аллу Пугачеву

Что он сказал о ее браке с Киркоровым

Российский критик Сергей Соседов, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, прокомментировал недавнее интервью певицы Аллы Пугачевой.

Как рассказал путинист российским пропагандистам, он считает Примадонну фальшивой и неблагодарной.

Также он подчеркнул, что певица всегда оскорбляла бывшего мужа-путиниста Филиппа Киркорова.

"Человек она совершенно неблагородный, фальшивый и лицемерный", - выдал Соседов.

Алла Пугачева и Максим Галкин / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Критик утверждает, что о проблемах в браке Киркорова и Пугачевой все знали и раньше.

"Еще много лет назад все журналисты говорили о том, что брак Пугачевой и Киркорова — это пиар. Это было всем очевидно. Все было сделано в духе скандалов. Алла всегда его оскорбляла, причем прилюдно. Филипп это все проглатывал. На программах она тоже о нем пренебрежительно могла сказать. Тот перед ней на колени, а она могла и сказать что-то такое… Он как собачонка был перед ней", - добавил любитель диктатора Путина.

Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Также он сказал, что венчание пары было ошибкой Пугачевой.

"Она в лужу села с этим, опозорила саму себя. Потом-то они были развенчаны. Но об этом уже так не говорили", — подытожил Соседов.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

