Пугачеву хотят лишить звания народной артистки и посадить на нары: какой срок ей светит

Виталий Кирсанов
18 сентября 2025, 18:20
В РФ призвали лишить исполнительницу всех государственных наград и назвали "предателем Родины".
Стало известно о грозящем Пугачевой сроке за высказывания в интервью
Стало известно о грозящем Пугачевой сроке за высказывания в интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

В России глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о необходимости лишить певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки. Его цитируют росСМИ.

Бородин отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Мы считаем, что сегодня Пугачева предала нашу страну. Во время интервью она оправдала террористический режим Джохара Дудаева. Я уверен: данное интервью было спланировано британскими спецслужбами, чтобы внести раскол в наше общество. Мы считаем, что Пугачева недостойна звания народного артиста России", - заявил глава ФПБК.

Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее "предателем Родины".

В свою очередь депутат Госдумы РФ Елена Драпеко заявила, что лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР можно указом президента. Ее цитирует aif.ru.

"Должно быть соответствующее обращение в адрес главы государства. Захочет - лишит, не захочет - не лишит. Это звание ей сегодня вряд ли что-то дает", - заявила Драпеко.

Кроме того, Драпеко заявила, что Алла Пугачева может потерять надбавку к пенсии, если ее лишат звания народной артистки СССР.

По словам Драпеко, исполнительница может получать около 40 тысяч рублей к пенсии за звание народного артиста, если она прописана в Москве.

"Еще гонорары могут быть выше, если есть звание народного артиста. Больше это звание ничего от государства не дает", - заявила депутат.

Также Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о первом президенте Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве в интервью. В них усматривается оправдание терроризма, сообщает Shot в Telegram-канале.

В РФ считают, что поводом для возбуждения дела могут стать слова артистки о том, что Дудаев был "порядочный человек", и других высказываниях о нем в положительном ключе.

"Все это попадает под действие статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Теперь артистке может грозить до 5 лет колонии. Проводится проверка", - пишет Shot.

Ранее Главред сообщал, что в России адвокат Александр Трещев подал иск против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью. С артистки, покинувшей РФ, требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за ее слова в поддержку первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Российского певца Филиппа Киркорова очень сильно ранило интервью его бывшей жены Аллы Пугачевой. По словам друзей Киркорова, путинист после откровенного интервью Аллы Пугачевой не сдержал эмоций - певец заливался слезами и чувствовал себя преданным. Он уверяет, что Примадонна растоптала его мужскую гордость.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

шоу-бизнес Алла Пугачева новости шоу бизнеса
