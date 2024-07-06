"Он был мне другом". Ада Роговцева посвятила спектакль убитому россиянами Паше Ли

Легендарная украинская артистка театра и кино Ада Роговцева посвятила антрепризный спектакль "Будьте як вдома" убитому россиянами актеру Паше Ли.

https://stars.glavred.info/on-byl-mne-drugom-ada-rogovceva-posvyatila-spektakl-ubitomu-rossiyanami-pashe-li-10578818.html Ссылка скопирована

Ада Роговцева посвятила спектакль убитому россиянами актеру Паше Ли / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева на сцене почтила память актера Павла Ли, который погиб под обстрелами русских оккупантов в Ирпене 6 марта 2022 года.

В память о нем Роговцева и ее коллеги вернули на тетральные подмостки спектакль "Будьте как дома". До полномасштабного вторжения Ли играл одну из главных ролей в этой антрепризной постановке.

Теперь же на сцене к Роговцевой присоединились актер и боец ВСУ Ахтем Сеитаблаев, Ольга Атанасова и ее дочь Адель, Светлана Орличенко, Влад Никитюк и Матвей Скляренко (именно он играет роль, в которой ранее был занят Ли).

видео дня

На допремьерном показе новой версии спектакля, который также посетила мать Павла Ли Мария, собирали средства на БПЛА.

"Он был мне другом. Он так следил, и когда у меня что-то получалось, он хватал меня на руки и так радовался, будто не знаю что. Когда не получалось, то он не говорил, что хорошо", — отметила Роговцева.

Напомним, 6 марта 2022 года в Ирпене под обстрелами оккупантов погиб украинский актер и телеведущий Павел Ли. Ему было 33 года.

Ли родился в Крыму в украино-корейской семье. Снимался в кино и рекламе, был актером дубляжа, принимал участие в музыкальных шоу талантов, в том числе в "Фабрике звезд-3".

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред