"Он был мне другом". Ада Роговцева посвятила спектакль убитому россиянами Паше Ли

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева на сцене почтила память актера Павла Ли, который погиб под обстрелами русских оккупантов в Ирпене 6 марта 2022 года.
В память о нем Роговцева и ее коллеги вернули на тетральные подмостки спектакль "Будьте как дома". До полномасштабного вторжения Ли играл одну из главных ролей в этой антрепризной постановке.
Теперь же на сцене к Роговцевой присоединились актер и боец ВСУ Ахтем Сеитаблаев, Ольга Атанасова и ее дочь Адель, Светлана Орличенко, Влад Никитюк и Матвей Скляренко (именно он играет роль, в которой ранее был занят Ли).
На допремьерном показе новой версии спектакля, который также посетила мать Павла Ли Мария, собирали средства на БПЛА.
"Он был мне другом. Он так следил, и когда у меня что-то получалось, он хватал меня на руки и так радовался, будто не знаю что. Когда не получалось, то он не говорил, что хорошо", — отметила Роговцева.
Напомним, 6 марта 2022 года в Ирпене под обстрелами оккупантов погиб украинский актер и телеведущий Павел Ли. Ему было 33 года.
Ли родился в Крыму в украино-корейской семье. Снимался в кино и рекламе, был актером дубляжа, принимал участие в музыкальных шоу талантов, в том числе в "Фабрике звезд-3".
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