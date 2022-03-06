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В Ирпене под обстрелами погиб известный украинский актер и телеведущий

6 марта 2022, 16:57

В соцсети у Павла люди массово выражают сочувствие.

Павел Ли
Павел Ли / instagram.com/pashaleeofficial

В Ирпене под обстрелами оккупантов погиб украинский актер и телеведущий Павел Ли.

Как сообщил украинский адвокат и журналист Ярослав Куц, ему было 33 года.

Паша Ли родился в Крыму. Снимался в кино и рекламе, был актером дубляжа, принимал участие в музыкальных шоу талантов, в том числе в "Фабрике звезд-3".

В соцсети Instagram у Павла люди массово выражают сочувствие.

Война в Украину 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

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В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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