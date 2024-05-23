Оля Цибульская раскрыла секрет личной жизни разведенной Камалии

Вокруг личной жизни видной холостячки витает множество слухов.

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Камалия личная жизнь - Оля Цибульская рассказала про новые отношения Камалии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/cybulskaya

Весной 2023 года украинская певица Камалия объявила, что расстается с мужем после 20 лет вместе. Бывшие супруги ни остались близки и вместе принимают участие в жизни их общих дочерей, но каждый пошел своей дорожкой в романтическом плане.

Месяц назад в СМИ просочились слухи о том, что у артистки роман. Более того - он якобы начался, когда Камалия была еще замужем, и, несмотря на то, что предполагаемый партнер применяет к ней физическую силу, влюбленная по уши певица выбрала абьюзера, а не семью. Неделю спустя звезда стала намекать на новое замужество.

Правда ли это, прокомментировала в интервью для М1 украинская певица Оля Цибульская. Она подтвердила слухи о том, что Камалия сейчас влюблена, и пожелала коллеге не терять самоуважение.

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Кроме того Цибульская отметила искренность Камалии, которая, на ее взгляд, и позволяет артистке получать от жизни желаемое. "Говорят, Камуся влюбилась. Да. Ходят слухи. Не знаю, правда ли это. И мне кажется, она очень искренне умеет радоваться за других. И поэтому боженька ей дает все, что у нее есть", - говорит Оля Цибульская.

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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