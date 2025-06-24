Оккупанты завели на Сергея Жадана уголовное дело - детали

Вкратце:
- Сергей Жадан - писатель, музыкант, военнослужащий и волонтер
- За его работу против него возбудили уголовное дело
Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан с июня 2024 года находится в 13-ой бригаде оперативного назначения НГУ Хартия - там он проходит службу в батальоне сил поддержки. Кроме того литератор продолжает благотворительную работу на нужды ВСУ, которую начал еще до военной службы.
За свои заслуги перед Украиной в период полномасштабной войны Жадан получил необычное "признание" - в пабликах страны-оккупанта стали появляться новости о том, что там против него завели уголовное дело. Сергея Жадана обвиняют в "идеологическом вдохновении".
На подобные "обвинения" Сергей Жадан отреагировал с юмором: скриншот с новостью об уголовном деле он опубликовал в своем блоге в Facebook с подписью: "Люблю свою работу".
В комментариях к посту Жадана поклонники и соратники поздравляют его с выходом на новый уровень признания, и благодарят за его вклад в "идейное вдохновение".
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что российская ракета разнесла квартиру популярных украинских певцов - Тараса и Елены Тополей. Наибольшие повреждения получила спальня их троих детей.
Также музыкальный продюсер и исполнитель Потап встретился после внезапной госпитализации со своим единственным сыном - подросток, в отличие от звездного отца, живет в Украине.
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Кто такой Сергей Жадан?
Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".
Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.
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