"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи

Вы узнаете:
- Квартира Тополи пострадала во время обстрела
- Как она сейчас выглядит
В ночь на 23 июня во время атаки по Киеву со стороны страны-террориста РФ пострадала квартира украинских известных артистов – Тараса Тополи и его жены Елены Тополи.
Как стало известно, взрывной волной выбило не только окна, но и двери, а также разбита мебель в квартире. Ракета попала в дом напротив жилья певцов, но взрывная волна нанесла много разрушений, даже стены частично повреждены.
Также появились кадры из квартиры Тополи, в частности, на видео показали детскую комнату, в которой должны были спать дети артистов. Детей спасло то, что они сейчас не находятся в столице. Тарас пообещал дать комментарий о происшедшем через несколько дней.
Смотрите видео, как пострадала квартира артистов:
"Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо... В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея..." – отметил Тополя в соцсетях.
Напомним, Тарас и Елена воспитывают троих детей: сыновей Марка и Романа, дочь Марию.
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Атака на Киев и область 23 июня - что известно
Как писал Главред, ночью над Украиной зафиксировали массовую активность российских дронов-камикадзе типа "шахед". Воздушную тревогу объявили более чем в половине регионов страны, в том числе в Киеве.
В Киевской области в результате массированного российского обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.
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Кто такой Тарас Тополя?
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
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