"Огромное давление": родственники Брюса Уиллиса начали делить наследство актера

Виталий Кирсанов
27 сентября 2025, 20:11
Инсайдеры предупреждают о возможном возникновении напряженности в отношениях между женой артиста Эммой Хеминг-Уиллис и его старшими дочерьми.
Родственники Брюса Уиллиса начали делить наследство актера
Родственники Брюса Уиллиса начали делить наследство актера / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Скаут Уиллис

Кратко:

  • До болезни Уиллис всегда контролировал финансы самостоятельно
  • Жена актера получила право распоряжаться его огромным состоянием

В семье американского актера Брюса Уиллиса, который страдает из-за серьезных проблем со здоровьем, назревает борьба за наследство в размере 250 миллионов долларов. Об этом сообщает RadarOnline.

Инсайдеры предупреждают о возможном возникновении напряженности в отношениях между женой артиста Эммой Хеминг-Уиллис и его старшими дочерьми от брака с актрисой Деми Мур.

"Эмма сейчас испытывает огромное давление. Она не только следит за состоянием Брюса, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что раздражает других близких Брюса", - заявил собеседник портала.

По словам источника, до болезни Уиллис всегда контролировал финансы самостоятельно.

"Теперь Эмме приходится принимать решения. Она никогда не стремилась к такой роли, но как его жена должна выполнять ее. Это огромная ответственность, и, естественно, это привело к разногласиям с Деми и старшими дочерьми, которые в равной степени заинтересованы в сохранении его наследства", - уточнил он.

Ранее Главред сообщал, что жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, призналась о мыслях относительно развода с тяжелобольным актером. По ее словам, пока Уиллису не поставили диагноз, она не могла понять причины странного поведения мужа. Лишь после установления болезни все стало на свои места.

Также СМИ писали, как чувствует себя голливудский актер Брюс Уиллис после переезда в отдельный от семьи дом. Эмма Хеминг рассказала, что в спокойной атмосфере Брюсу значительно легче справляться с диагнозом. Кроме того, такое решение сделало жизнь комфортнее и для его маленьких детей.

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

