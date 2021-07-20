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"Огонь": Ирина Сопонару привела в восторг соблазниельным

20 июля 2021, 06:45

Звезда Квартала Ирина Сопонару побаловала поклонников горячими кадрами.

Ирина Сопонару
Ирина Сопонару / instagram.com/irinasoponaru/

Артистка и юмористка Ирина Сопонару время от времени балует поклонников своими снимками в откровенных нарядах или белье.

В этот раз она не стала изменять своим желаниям, и удивила поклонников шикарной внешностью. В Instagram Ирина Сопонару показала себя в сексуальном черном купальнике.

"Между тем", - подписала она свое фото.

Ирина продемонстрировала аппетитные формы и татуировку в интимном месте, удивив поклонников красотой. Черное бикини прекрасно совпадает с ее солнцезащитными очками и розовой лентой для волос.

Ирина Сопонару
Ирина Сопонару / instagram.com/irinasoponaru/

"Стильно, клево и фото классное)", "Спокуслива Іринка", "Вау", "Красотка, огонь", "Солоденька Іруська", "Неймовірна красуня дуже гарне довге біле волосся круто", "Я конечно не пират но такую яхту бы угнал", "Секси девушка", "Лучшие ноги Квартала. Да и вся в принципе лучшая", "Изящная Афродита, ну просто лялечка! А где такие яхты выдают?", "Вся такая секси". "Не получается отписаться, как наркотик) желание одно, украсть конечно)", - пишут в комментариях.

Ранее Элина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбы

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