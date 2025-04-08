Полиция ОАЭ не разглашает подробности происшедшего с Марией Ковальчук.

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Мария Ковальчук находится в больнице / коллаж: Главред, фото: x.com/boom_arilu/

Кратко:

Мария Ковальчук перенесла несколько операций

В каком состоянии она попала в больницу

Украинская модель Мария Ковальчук, которая некоторое время не выходила на связь с родными, нашлась в больнице в Дубае с тяжелыми переломами и перенесла несколько операций. Точной информации о том, что с девушкой нет, но появились новые детали.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Мария пока не может говорить, но инсайдер сообщил, что модель выглядит так, будто над ней жестоко издевались.

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Также синяки на ее теле не характерны для падения с высоты, как сообщала полиция ОАЭ.

Мария Ковальчук перенесла три операции / фото: x.com/boom_arilu/

"Полиция заметает следы. Мой друг, который работает в той же больнице, где лежит Ковальчук, видел собственными глазами, что, когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены, как это выразиться, в ее Биркин", - рассказал источник.

Мария Ковальчук борется за жизнь / фото: x.com/boom_arilu/

Отметим, родные Ковальчук предполагают, что она была в сексуальном рабстве, откуда десять дней не выходила на связь после того, как познакомилась в клубе с двумя мужчинами и собиралась у них переночевать. Затем девушку обнаружили уже в больнице в тяжелом состоянии.

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Что случилось с Марией Ковальчук в ОАЭ 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с очень тяжелыми травмами. Она 10 дней не выходила на связь с родными. Позже стало известно, что девушка исчезла после вечеринки, где познакомилась с двумя мужчинами, которые заявили, что они из модельного бизнеса и планировала переночевать у них. Родные Марии считают, что модель могла попасть в сексуальное рабство, где над ней издевались несколько дней. Ковальчук перенесла три сложных операции и сейчас ее состояние оценивают, как стабильное. Также в издании The Mirror появилось заявление представителей правоохранительных органов, где уточнили, что модель могла упасть со строительной площадки, куда сама зашла. Между тем, родные девушки полагают, что она стала жертвой сексуальной вечеринки с шейхами. Такие вечеринки называются Porto Party. В Сети гуляют видео где предположительно шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое. Предположительно Мария стала жертвой именно такой вечеринки.

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