Элина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбы

Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina/

Одна из лучших ракеток мира и самая талантливая украинская теннисистка Элина Свитолина порадовала поклонников откровенными кадрами с отдыха и показала радостные снимки со своего бракосочетания с возлюбленным.

Элина Свитолина за пару дней успела похвастаться в Instagram сочными формами в закрытом купальнике, который обольстительно оголил ее спину на пляже. Девушка с удовольствием выгнула спину и оттопырила упругие ягодицы.

"Последний пост в роли Мисс Свитолиной", - подписала она его.

Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina/

После этого вечером 16 июля Свитолина показала фото с Гаелем Монфисом, за которого вышла замуж.

"Самый счастливый день в моей жизни", - объявила Свитолина.

Элина Свитолина вышла замуж / instagram.com/elisvitolina/

О том, что Элина Свитолина выходит замуж за своего парня стало известно 5 апреля 2021 года. Тогда она приняла кольцо от Гаеля.