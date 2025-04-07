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"Даже слезы текут": Дима Коляденко признался, как общается с сыном

Анна Подгорная
7 апреля 2025, 23:36
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Шоумен утверждает, что знает тайную сторону Филиппа Коляденко.
Дмитрий Коляденко, Филипп Коляденко
Дима Коляденко новости - артист рассказал об общении с сыном Филиппом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official, instagram.com/philipp_kolyadenko

Кратко:

  • Дмитрий и Филипп Коляденко тесно общаются
  • Звездный отец рассказал, каким он видит своего сына-музыканта

Хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко дорожит близкими отношениями со своим единственным сыном, музыкантом и участником группы Kadnay Филиппом Коляденко. Вопреки плотным рабочим графикам у обоих артистов, они еженедельно находят время для общения.

При этом у Филиппа и Дмитрия есть свой забавный способ проводить беседы - каждый из них придумывает себе роль, которую отыгрывает во время звонка. "Мне нравится, что каждое воскресенье или раз в четыре дня он мне звонит. Иногда я ему звоню. Еще у нас есть фишка вроде ролевых игр. Или в переписке, или в разговоре. Мы созваниваемся и меняем голоса. Бывает, я делаю голос, словно такой колоритный мужчина из села: "Ало, привет! Как дела?" Он: "Все хорошо, а кто это?" Я говорю: "Да это же я — Колян". Он: "О, и что ты?" А я шучу: "Да вот еду на тракторе". На другой день мы играем другие роли", - рассказал Коляденко-старший в интервью для Viva.

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Он также отметил, что внешне спокойный и сдержанный Филипп может рассмешить и смеяться с отцом до слез. Это очень импонирует Дмитрию, ведь таким его сына мало кто знает. "Мы классно общаемся, много смеемся. Мне очень весело с Филиппом. Иногда даже слезы текут от смеха. Вообще он мальчик спокоен, а когда мы с ним, то очень много шутим. Мне нравится, что его таким не знают. Думаю, даже мама его таким не видела. Только со мной он может расслабиться. И мне это очень нравится!" - поделился он.

Дмитрий и Филипп Коляденко
Дмитрий и Филипп Коляденко / instagram.com/philipp_kolyadenko

Филипп Коляденко родился в творческой семье хореографов Дмитрия и Елены Коляденко. Пара познакомилась в девяностых и была вместе 9 лет. Дмитрию и Елене удалось разойтись мирно, и они поддерживают связь даже сегодня.

Филипп Коляденко с мамой и папой
Филипп Коляденко с мамой и папой / instagram.com/philipp_kolyadenko

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Кто такой Дима Коляденко?

Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

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