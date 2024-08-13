"Официально": путинистку Машу Распутину жестко накажут в РФ - причина

Глава ФПБК страны-террориста РФ, которая начала страшное полномасштабное вторжение в Украину, Виталий Бородин просит прекратить массовые мероприятия с участием Маши Распутиной, Анастасии Волочковой, Виктории Бони и Светланы Бондарчук. Важно сказать, что эти артисты яро поддерживают террористический режим Кремля.
На своей странице в Telegram-канале Бородин опубликовал соответствующий пост с претензиями.
Любитель диктатора Путина осудил поведение звезд шоу-бизнеса России, опубликовав их ролики из соцсетей. Отметим, на одном из видео Распутина показалась в откровенном наряде на сцене, а Боня — в майке и коротких шортах. Он упрекнул артистов за то, что они не поддержали жителей Курска.
"Сегодня официально обратимся ко всем главам субъектов с просьбой прекратить массовые мероприятия с участием вот этих вот а-ля звёзд", — написал путинист.
Смотрите видео, которые вызвали недоумение у Бородина:
Кто такая Маша Распутина?
Маша Распутина — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.
В марте 2022 года призвала остановить вторжение России на Украину. Позднее поддержала вторжение и предложила казнить противников российского нападения на Украину.
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Отметим, Маша Ефросинина намекнула, что у нее начались проблемы в жизни. Артистка опубликовала фото с новой прической, а также не исключает, что еще и пойдет в спортзал.
А также Мария Яремчук рассказала, что София Ротару не захотела сниматься в фильме о ее отце. Артистка хотела взять у Ротару интервью, ведь она вместе с Назарием Яремчуком одними из первых начали исполнять произведения Владимира Ивасюка.
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