Пародирует Пугачеву и Распутину: СМИ рассказали, как Лорак стала "клоунессой" у Пескова

Известная певица родом из Украины Ани Лорак стала одной из самых любимых клоунесс при "дворе" путинского пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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Ани Лорак якобы теперь пользуется покровительством Дмитрия Пескова / коллаж Главред, фото УНИАН

Cкандально известная поп-певица родом из Украины Ани Лорак, которая давно живет в стране-агрессоре РФ, зарабатывает кровавые рубли и ни словом, ни полсловом о войне, которую развязал Кремль против Украины, обрела покровителей ‒ в лице пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова и его супруги, бывшей фигуристки Татьяны Навки. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Есть информация, что на одном из корпоративов Навка попросила Лорак спародировать песни Маши Распутиной и Аллы Пугачевой (даром, что последнюю в стране-агрессоре активно шельмуют). Лорак согласилась и исполнила пару клоунских номеров.

По словам инсайдера, Навка осталась в большом восторге от пародий Лорак, а сам Песков на радостях в качестве заплатил ей на 10 тысяч долларов сверх гонорара.

Более того, якобы именно кремлевский глашатай впоследствии помог Лорак "замять" ее проблемы с русскими правоохранителями ‒ по поводу ее "украинского патриотизма" и "спонсирования ВСУ".

Также сообщается, что теперь Лорак на таком формате зарабатывает более-менее постоянно – и накидывает 10 тысяч долларов США к основному прайсу за концерт, если русские толстосумы просят ее спеть музыкальные пародии.

Супруга Пескова Татьяна Навка якобы фанатеет от пародий в исполнении Лорак / УНИАН

Напомним, ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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