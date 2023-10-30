Ковыляла из последних сил: Ани Лорак показала нелепое дефиле

После позорного выступления в столице страны-оккупанта "голубка мира" Ани Лорак дала еще один концерт в Санкт-Петербурге. После местечковых гастролей, которыми ей пришлось довольствоваться в стране на болотах целых полтора года, певица так умаялась с крупными проектами, что решила побаловать себя заграничным отдыхом.
На своей странице в Instagram она опубликовала видео из отеля Rixos Premium Saadiyat Island в ОАЭ, куда она отправилась "зарядить батарейки". Вероятно, "заряжаться" Каролина начала еще в самолете, потому что ролик, который якобы должен был продемонстрировать ее сексуальность и грациозность, получился весьма нелепым.
В кадре Лорак в черном мини-платье без верха и на шпильке дефилировала по холлу отеля. При этом певица странно переваливалась с ноги на ногу и ее весьма заметно заносило на поворотах.
Рассеяно улыбаясь в кадре Лорак пообещала еще "много нового и интересного".
Комментарии к своему "кэтволку" артистка быстро прикрыла, потому что ее странная походка стала многим бросаться в глаза.
Смотрите видео дефиле Ани Лорак:
Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.
Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.
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