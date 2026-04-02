Официально преступник: путинист Басков получил подозрение от СБУ

Анна Подгорная
2 апреля 2026, 01:54
Николай Басков методично набивает себе срок.
Николай Басков сейчас - путинисту сообщили о подозрении СБУ и ОГП / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nikolaibaskov

Кратко:

  • СБУ сообщила о подозрении певцу-путинисту Николаю Баскову
  • Его обвиняют в нарушении четыре статей Криминального кодекса Украины

Российский певец Николай Басков является одним из самых яростных поклонников войны в Украине - он входит в число приближенных к путину артистов, выступает на временно оккупированных территориях и через соцсети распространяет агитационные речи и неправдивую информацию о нашей стране.

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали сведения о преступлениях Баскова против Украины, на основе которых артисту-путинисту было объявлено новое подозрение. Об этом сообщают в Telegram-канале СБУ.

Николая Баскова обвиняют сразу по четырем статьям: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины), ст. 436 (пропаганда войны), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников с использованием СМИ).

Николай Басков сейчас - путинисту сообщили о подозрении СБУ и ОГП / фото: t.me/SBUkr

О персоне: Николай Басков

Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.

Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57
Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

