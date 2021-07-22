"Очень вкусно": самая нежная участница Холостяка показала женственные формы

Антония Джессика / instagram.com/antoniajessica/

Звезда Холостяка, которая недавно призналась, что встретила любовь своей жизни, Джессика, побаловала поклонников горячими фото и раскрыла секрет своего питания.

Джессика в Instagram засветила сексуальные формы в дьявольски шикарном белье, и продемонстрировала все свои прелести, туго обтянутые нежной тканью.

"Не люблю себя ограничивать, люблю вкусно поесть. И когда выбираю блюда, обязательно обращаю внимание на их состав и место, где их заказываю", - рассказала она.

Она рассказала, что заказывает себе здоровую пищу, полную полезными веществами и разнообразными витаминами.Читайте такжеДжессика из Холостяка нашла себе парня и показала совместные фото

Джессика Антония / instagram.com/antoniajessica/

"Еще одно правило как не набрать лишних калорий: ограничьте, а лучше исключите потребление соусов, соков, сладких газированных напитков - часто там лишний организма сахар и вредные насыщенные жиры", - добавила Джессика, и призналась, что они с любимым начали бегать в Германии, и уделяют внимание кардионагрузкам.

Джессика Антония / instagram.com/antoniajessica/

"Безупречная", "Ты невероятная", "Хороший купальник", "Идеальная", "Выглядите очаровательно", "Шикарная", "Фигура - огонь", - пишут ей в комментариях.

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