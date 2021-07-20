Звезда Квартала побаловала поклонников обольстительными формами в мини-бикини

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna/

Украинская артистка Екатерина Никитина может похвастаться прекрасным чувством юмора, за что ее любят в Женском квартале, и поразить фантазию своей невероятной красотой.

На новых кадрах с отдыха в Instagram Никитина буквально не оставила места для фантазии в крошечном бикини.

Она завалила поклонников сочными селфи из спальни, сделанными в зеркале, где малюсенькое бикини почти не смогло прикрыть ее стройное тело.

"Мяу. Девочки, ещё один вид завязываний купальников. Сохраняйте, что б не потерять! Я только вернулась домой, а уже 23 числа еду опять в Одессу!!! Ведь там вас ждёт наш квартал", - пишет она.

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna/

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna/

"Крастока", "Бомба", "Ты потрясающе выглядишь. Афродита меркнит на фоне твоё красоты", "Лучше когда купальник развязанный", - пишут ей в комментарих.

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