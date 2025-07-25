"Очень стыдно": Иво Бобулу повысили пенсию, артист назвал сумму

В декабре 2023 года Бобул признавался, что получает 5 тыс грн.

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Бобул сообщил, что ему повысили пенсию / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Кратко:

Артист получает 10 тыс грн пенсии

Бобул является заведующим кафедрой эстрадного пения

Украинский певец Иво Бобул признался, что его пенсия стала вдвое больше. Об этом он рассказал в проекте ТСН "Наодинці".

"Пенсию уже подняли. Сейчас 10 тыс грн. Очень большая пенсия. Стыдно. Очень стыдно. Даже человек, носивший бумагу туда-сюда, получает 40 тыс. А тебе 10 тыс. Но ничего, спасибо и за это", – объяснил Бобул. видео дня

В декабре 2023 года Бобул признавался, что получает 5 тыс грн. Певец отметил, что теперь пенсию ему повысили за годы.

Бобул преподает в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусства. Он является заведующим кафедрой эстрадного пения.

"Не выгоняю из аудитории, но могу покричать. Они сначала не хотят учиться, а потом звонят по телефону и говорят: "Иво Васильевич, мы вам так благодарны, что вы нас заставляли. Теперь мы это понимаем", – рассказал о своей работе артист.

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Кто такой Иво Бобул? Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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