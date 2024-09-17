Очень похожа на Бритни: бывший муж Спирс нашел себе новую подругу

Вкусы у Сэма Асгари не изменились даже несмотря на развод.

https://stars.glavred.info/ochen-pohozha-na-britni-byvshiy-muzh-spirs-nashel-sebe-novuyu-podrugu-10597646.html Ссылка скопирована

Сэм Асгари через год после развода нашел замену Бритни Спирс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Летом 2023 года модель, актер и фитнес-тренер Сэм Асгари подал на развод с поп-иконой Бритни Спирс через 14 месяцев после свадьбы. Стоит отметить, что до церемонии пара состояла в отношениях целых 7 лет.

К разрыву привели "непримиримые разногласия" в подробности которых не желает вдаваться ни один из супругов. Впрочем, каждый из них теперь старается устроить свою личную жизнь.

Спирс нашла себе сомнительного ухажера, который ранее работал в ее с Асгари доме, а Сэм, похоже, так и не отпустил звездную жену до конца. По крайней мере у него определенно есть свой тип женщин.

видео дня

Так недавно модель застали во время прогулки с невысокой блондинкой с похожей на Бритни фигурой. Пара гуляла в парке в Западном Голливуде. Видео с Асгари и его новой избранницей публикует издание TMZ. Пока журналистам не удалось выяснить ни личность загадочной избранницы Сэма, ни подробности их романа.

Смотрите видео бывшего мужа Бритни Спирс Сэма Асгари с новой спутницей:

Oops he did it again ? #SamAsghari is officially moving on from #BritneySpears with a new blonde ... at least that's what it looks like in this video #TMZ obtained of them chilling in a park. pic.twitter.com/OK2EsrRIgu — TMZ (@TMZ) September 13, 2024

Кто такая Бритни Спирс? Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Голливуд - последние новости:

Ранее стало известно, что легендарный музыкант Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства. Музыкант заметил женщину на мосту, и отговорил ее не совершать роковую ошибку.

Также знаменитая британская светская львица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла тайную страсть к известной модели, которая изменила ее жизнь на заре карьеры.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред