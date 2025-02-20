"Очень грустит": Владимир Зеленский сделал редкое заявление о сыне

Владимир Зеленский сделал исключение и заговорил о сыне.

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Владимир Зеленский - интервью для Bild / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Зеленская

Вы узнаете:

Владимир Зеленский заговорил о сыне Кирилле

Президент очень скучает по сыну

Президент Украины Владимир Зеленский не очень часто говорит о своих детях и известно, что с начала полномасштабной войны он редко видится с родными, ведь очень занят.

Жена президента Елена Зеленская ранее рассказывала, что все же чаще видится с мужем, чем их дети, ведь бывает в Офисе президента.

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Отметим, дети Зеленских – Александра и Кирилл находятся в Украине и еще ни разу за три года не выезжали за границу.

В интервью для издания Bild, президент расчувствовался и рассказал о сыне Кирилле, по которому очень скучает.

Что известно о Bild? Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

"Мы мало времени проводим вместе. Он великолепен, милый мальчик. Он скучает по мне и очень грустит, и я тоже. И хотел бы проводить больше времени со мной", - поделился Владимир Зеленский.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такой Владимир Зеленский? Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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