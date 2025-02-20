Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Очень грустит": Владимир Зеленский сделал редкое заявление о сыне

Элина Чигис
20 февраля 2025, 13:02
96
Владимир Зеленский сделал исключение и заговорил о сыне.
Владимир Зеленский и Елена Зеленская с детьми
Владимир Зеленский - интервью для Bild / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Зеленская

Вы узнаете:

  • Владимир Зеленский заговорил о сыне Кирилле
  • Президент очень скучает по сыну

Президент Украины Владимир Зеленский не очень часто говорит о своих детях и известно, что с начала полномасштабной войны он редко видится с родными, ведь очень занят.

Жена президента Елена Зеленская ранее рассказывала, что все же чаще видится с мужем, чем их дети, ведь бывает в Офисе президента.

видео дня

Отметим, дети Зеленских – Александра и Кирилл находятся в Украине и еще ни разу за три года не выезжали за границу.

В интервью для издания Bild, президент расчувствовался и рассказал о сыне Кирилле, по которому очень скучает.

Что известно о Bild?

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

"Мы мало времени проводим вместе. Он великолепен, милый мальчик. Он скучает по мне и очень грустит, и я тоже. И хотел бы проводить больше времени со мной", - поделился Владимир Зеленский.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Владимир Зеленский?

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Елена Зеленская новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

13:37Синоптик
РФ ударила 161-м дроном и 14-ю ракетами: пострадали 4 области, разрушен подъезд

РФ ударила 161-м дроном и 14-ю ракетами: пострадали 4 области, разрушен подъезд

11:50Украина
30 тыс. европейских военных могут появиться в Украине: СМИ описали план Британии

30 тыс. европейских военных могут появиться в Украине: СМИ описали план Британии

10:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист

Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист

Еще одна украинская актриса борется за жизнь в реанимации

Еще одна украинская актриса борется за жизнь в реанимации

"Стояли в растерянности": Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей

"Стояли в растерянности": Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей

В бананах неожиданно обнаружили живого гостя: что нашли работники магазина

В бананах неожиданно обнаружили живого гостя: что нашли работники магазина

Трамп готовит "план Б" для Украины, закон уже в Конгрессе: что предполагается

Трамп готовит "план Б" для Украины, закон уже в Конгрессе: что предполагается

Последние новости

13:41

Из-за трактора погибла королева красоты

13:37

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

13:04

Стиральная машинка прыгает: секретное решение, как избавиться от шума и вибраций

13:02

"Очень грустит": Владимир Зеленский сделал редкое заявление о сыне

12:59

Как правильно решить пример: математическая головоломка стала вирусной в сети

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости УкраиныРост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины
12:54

Билык рассказала про личную жизнь на фоне слухов о романе с Налчаджиоглу

12:35

"Чистое поражение": сядут ли Путин и Зеленский за стол переговоровВидео

12:09

"Уговоры не сработают": чеченский сын Кристины Орбакайте отвергнул ее

12:03

Меньше, чем 200 гривен: ТОП-3 самых выгодных мобильных тарифов для пенсионеров

Реклама
11:50

РФ ударила 161-м дроном и 14-ю ракетами: пострадали 4 области, разрушен подъездФото

11:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 февраля (обновляется)

11:44

Бизнес-ассоциации Украины требуют прекратить давление Госпродпотребслужбы на предпринимателей

11:40

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыльВидео

11:04

Китайский гороскоп на завтра 21 февраля: Крысам - стресс, Петухам - заботы

10:54

Тариф на воду вырастет почти на 8%: кого ждет повышение коммуналки

10:31

Жена Алексея Арестовича подала на развод - детали

10:24

30 тыс. европейских военных могут появиться в Украине: СМИ описали план Британии

10:09

РФ скинула авиабомбу на жилой дом в Херсоне: под завалами могут быть людиВидео

09:42

"Прорыв" госграницы Украины с Курщины: ISW рассказали, достиг ли враг успеха

09:29

Нашим европейским друзьям надо очень быстро соображатьмнение

Реклама
08:59

Из-за Трампа Украина может остаться без ПВО — Defence Express

08:48

"Выжать" уступки: в ISW объяснили, готов ли Кремль сдать назад в переговорах

08:26

Карта Deep State онлайн за 20 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Скончался звезда российских криминальных сериалов

07:49

Трамп хочет заключить с Киевом упрощенное соглашение о полезных ископаемых - СМИ

06:37

РФ массированно атаковала Одессу: есть пострадавший, 90 тысяч абонентов без светаФото

06:21

Прогиб под дьяволамнение

05:00

Как развернуться, не нарушая правила: интересный тест ПДД для самых внимательных

04:30

Выбрасывать не стоит: что можно сделать из старых подушек

04:08

Садоводы просят "поливать кетчупом" сады в феврале: в чем причина

03:31

Могут предсказать будущее: 4 знака зодиака с экстрасенсорными способностями

03:02

Загородний назвал единственный шанс завершить войну до ПасхиВидео

03:00

Только гении с высоким IQ смогут найти фальшивого оборотня за 3 секунды

02:34

Деньги сами "липнут" к рукам: 4 знака Зодиака, которые обречены быть богатыми

02:00

"Страшная, тотальная зависть": Ольга Сумская рассказала про подклады от коллег

01:32

В Херсоне российская авиабомба разнесла многоэтажку: пострадали близнецы

00:56

Лидер Би-2 рассказал, сколько ежемесячно донатит на помощь Украине

00:45

"Карательный подход": Лондон и Париж готовят план "сил успокоения" в Украине

00:09

Трамп и Путин объединились для уничтожения Европы - Politico

00:03

Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист

Реклама
19 февраля, среда
23:37

Предательница Лолита пожаловалась на нищенскую пенсию в РФ

23:05

Новое наступление РФ: что известно об операции "бросок ишака" и какие цели Кремля

22:57

До 30 тысяч: СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине

22:56

"Келлог уже в Киеве": Зеленский сказал, когда проведет встречу с посланником ТрампаВидео

22:31

"Я буду гарантом": Макрон анонсировал важные решения по Украине и концу войны

22:22

"Не дает полноценно двигаться": у известного певца проблемы со здоровьемВидео

22:00

Кэллог в Киеве и новые нападки Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:59

Европа поддержала Украину и раскритиковала Трампа: Зеленский ответил евролидерам

21:42

Уникальный случай для Украины: в Чернобыльской зоне зафиксировано странное явление

21:25

Насколько мы можем обойтись без США?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять