"Снова сделать Россию маленькой": Владимир Зеленский поразил украинцев оригинальной футболкой

Владимир Зеленский показал футболку с тематической надписью.

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Владимир Зеленский удивил украинцев / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Кратко:

Зеленский опубликовал вечернее видеообращение

Президент поразил оригинальной футболкой

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в очень оригинальной футболке.

На странице президента в соцсетях появилось соответствующее видео, в котором Зеленский отметил, что провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем. Также президент сообщил, что состоялось совещание с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Литвиненко и глава страны заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского.

видео дня

"Оперативность всегда означает больший результат. Я хочу отметить сегодня наших воинов: 38-я отдельная бригада морской пехоты - это Покровское направление - и 79-я бригада ДШВ - это Кураховское направление. Спасибо, ребята! Спасибо всем, кто помогает! Слава всем, кто борется ради Украины!", - заявил Владимир Александрович.

А вот что очень привлекло внимание, так это футболка президента с надписью "Make Russia small again", что в переводе означает: "Снова сделать Россию маленькой".

Фраза "Make russia small again" является аллюзией на слоган предвыборной кампании Дональда Трампа "Make America Great Again". Лимитированную серию футболок создал Международный центр украинской победы, соучредительницей которого является бывшая народная депутат Анна Гопко.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Владимир Зеленский - последние новости по теме

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО и анонсировал кадровые решения. Он подчеркнул, что за ситуацию в правоохранительных органах и скандал с инвалидностью для прокуроров должна быть политическая ответственность Генерального прокурора.

А также Владимир Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте. Зеленский подчеркнул, что обсуждались военные задачи и ближайшие шаги, необходимые для повышения эффективности действий наших защитников: вооружение, военная техника, обеспечение и комплектование бригад.

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