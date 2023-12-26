Образцовая барби-семья: Пэрис Хилтон показала первые снимки одномесячной дочери

42-летняя светская львица, модель и бизнесвумен Пэрис Хилтон впервые встречала Рождество в роли, о которой мечтала долгие годы - в роли мамы. В январе 2023 года у нее и ее мужа, бизнесмена Картера Реума, появился первенец. Мальчика назвали Феникс Бэррон Хилтон Реум.
А в конце ноября в идеальной барби-семье Хилтон появился последний недостающий элемент - Пэрис стала мамой девочки по имени Лондон.
Рождественский портрет семьи Хилтон-Реум в этом году получился особенно трогательным: Пэрис, Картер, Феникс и крошка Лондон в одинаковых пижамах позировали на ступенях их празднично украшенного дома. К слову, это первое фото, на котором светская львица показала дочь.
И хоть личико одномесячной Лондон Хилтон пока показывать не готова, градус умиления своим очаровательным видом сильно поднял заметно подросший Феникс. Мальчик, которому скоро исполнится год, позировал в кадре, как настоящая модель - мамины гены дают о себе знать.
Ранее украинский шоумен Владимир Остапчук подтвердил, что женился в третий раз. Также он намекнул, что скоро вместе со своей молодой женой, журналисткой Екатериной Полтавской, отпразднует первую годовщину.
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