Образцовая барби-семья: Пэрис Хилтон показала первые снимки одномесячной дочери

Еще несколько лет назад она была самой дикой тусовщицей, а теперь Хилтон лучится от счастья быть мамой.

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Пэрис Хилтон показала одномесячную дочь Лондон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

42-летняя светская львица, модель и бизнесвумен Пэрис Хилтон впервые встречала Рождество в роли, о которой мечтала долгие годы - в роли мамы. В январе 2023 года у нее и ее мужа, бизнесмена Картера Реума, появился первенец. Мальчика назвали Феникс Бэррон Хилтон Реум.

А в конце ноября в идеальной барби-семье Хилтон появился последний недостающий элемент - Пэрис стала мамой девочки по имени Лондон.

Рождественский портрет семьи Хилтон-Реум в этом году получился особенно трогательным: Пэрис, Картер, Феникс и крошка Лондон в одинаковых пижамах позировали на ступенях их празднично украшенного дома. К слову, это первое фото, на котором светская львица показала дочь.

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И хоть личико одномесячной Лондон Хилтон пока показывать не готова, градус умиления своим очаровательным видом сильно поднял заметно подросший Феникс. Мальчик, которому скоро исполнится год, позировал в кадре, как настоящая модель - мамины гены дают о себе знать.

Пэрис Хилтон показала одномесячную дочь Лондон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

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