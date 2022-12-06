Обезьяна стянула тесный топ с огромного декольте бывшей "Мисс Перу"

Модель не ожидала такого нахальства и бросилась ловить грудь, которая норовила выпасть на всеобщее обозрение.

Борзая обезьяна / Скриншот

У перуанской модели и бывшей "Мисс Перу" Паулы Мансанал поездка на Бали прошла не по плану из-за обезьяны. Кадры, на которых обезьяна пытается стянуть топ без бретелек с 28-летней модели, недавно стали вирусными.

Так, во время позирования с обезьяной в Обезьяньем лесу Убуда на индонезийском острове, дерзкая длиннохвостая макака попыталась обнажить грудь Мансанала.

Поскольку ее попытка заглянуть в декольте модели терпит неудачу, обезьяна прибегает к насилию, шипя и хлопая Мансанала по лицу.

"Я просто не хотела, чтобы это касалось меня", — подписала она видео в социальных сетях.

2,1 миллиона подписчиков Мансанал в TikTok разделили беспокойство модели по поводу обезьяны. "Скажи спасибо, что он тебя не укусил", — написал ей один из подписчиков.

Напомним, ранее легендарная американская поп-певица Мадонна (настоящее имя –Луиза Чикконе) в очередной раз устроила откровенную выходку. Все произошло на 30-летии легендарной книги с ее фотографией "Секс" и вечеринке по поводу ее переиздания, говорится в Instagram.

64-летняя певица в который уже раз ошеломила публику своим дерзким образом − на ярмарке современного искусства Miami Art Basel.

В объективах фотографов скандальная поп-певица предстала в таком луке − в черных туфлях-лодочках, колготах в мелкую сетку, корсете и смокинге. Образ Мадонна дополнила бриллиантовыми нашлепками на зубах, серьгами-кольцами и прической из косичек-"бубликов".

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