"Об этом никто не говорил": настоящая причина ДТП, в котором погибла Поплавская

Яна Глущенко удивила своим заявлением.

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Марина Поплавская - трагическое ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Поплавская

Вы узнаете:

Причина ДТП, в котором погибла Поплавская

Что случилось с водителем автобуса

Украинская известная актриса Яна Глущенко назвала причину ДТП, в котором погибла ее коллега из "Дизель шоу" Марина Поплавская в 2018 году.

Как призналась Яна в интервью Славе Демину, трагедия случилась из-за того, что водитель автобуса уснул, в результате чего произошло столкновение с грузовиком.

"Если честно говорить, почему это случилось, то наш водитель заснул. Об этом никто не говорил. Он заснул и врезался в машину "Новой почты", кажется. Когда это все произошло, он в состоянии аффекта говорил, что это его Марина, царство ей небесное, отвлекла. Когда у нас адвокат спрашивал, что мы будем с ним делать, я одна из шести актеров сказала: "Он должен сидеть". Все говорили, что он типа не виноват", – отметила Глущенко.

Марина Поплавская / фото: instagram.com, Марина Поплавская

Также она добавила, что если бы их автобус не столкнулся с грузовиком, то наткнулся бы на билборд и тогда вряд ли кто-то выжил.

"Что сейчас с водителем я не знаю. Ему дали три года условного осуждения. Он признал свою вину, должен был выплатить сестре Марины какое-то возмещение. Не знаю, платил ли он какие-то деньги, которые назначил суд", – поделилась актриса.

Глущенко рассказала и о своей травме – в ее колене были разорваны связки, поэтому она пережила сложную операцию и длительную реабилитацию.

"Я очень боялась сумерек. У нас авария произошла в шесть утра. Вот только начинались сумерки – у меня паническая атака. Прошло уже много лет, а я через день вспоминаю эту аварию. В автобус я не садилась, но в первый раз, когда мы проезжали мимо того места, где случилась авария, у меня была сильная истерика", – добавила Яна.

Смотрите видео интервью Яны Глущенко:

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Кто такая Марина Поплавская? Марина Поплавская — украинская актриса, продюсер, комик, педагог. Прима проектов "Дизель Студио". Кавалер Ордена "За заслуги" III степени (2018, посмертно), Почетный гражданин Житомира (2018, посмертно).

20 октября 2018 года в 06:43 утра погибла на 49-м году жизни в автокатастрофе в Киевской области возле села Милая, когда автобус с актёрами из "Дизель-шоу" врезался в грузовик. Пострадали также актёры Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Егор Крутоголов.

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