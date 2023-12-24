"Нью-Йорк с бомжами и мусором": путинистка-жена Пескова стала пропагандисткой

Жена пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка, вслед за супругом начала продвигать кремлевские нарративы.

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Навка решила подыграть своему мужу-пропагандисту Песков / коллаж Главред, фото УНИАН

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и Cкандально известная бывшая российская фигуристка (в последние годы известная больше не спортивными делами) Татьяна Навка решила тоже внести свою лепту в продвижение кремлевских нарративов. И дала набитое пропагандистскими тезисами интервью кремлевскому СМИ.

Дело в том, что некогда Навка была замужем за фигуристом и тренером Александром Жулиным. И жила в США, и там же родила дочь ‒ которая таким образом получила американское гражданство. Но теперь Навка всяческими словами поносит США, которые некогда ее приютили.

Мол, Америка "остановилась в развитии" 30 лет назад, в то время как страна-агрессор РФ якобы "сделала большой скачок вперед".

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"Нью-Йорк абсолютно грязный, с бомжами, мусором. Все это покрыто смогом. Чувство серости. Просто они не развиваются. Как были такими, как когда я в 1991 году приехала, так и остались. Только появились еще бомжи, все эти люди непонятные люди, живущие и спящие на улицах, которые тут же едят. Туда им и дорога", – активно старалась показать Кремлю свою лояльность Навка.

Напомним, ранее другой известный артист-путинист Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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