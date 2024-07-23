Нужен редкий навык: Кейт и Уильям открыли интересную вакансию

Королевская семья открыла вакансию, на которую ищут особенного человека.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон ищут себе помощника/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц и принцесса Уэльские нанимают нового помощника личного секретаря, который присоединится к их штату в Кенсингтонском дворце, где находится их официальный офис.

По данным People, помимо исключительных коммуникативных и организационных навыков, эта должность также требует наличия нескольких уникальных качеств, которые помогут королевской чете укрепить свои отношения с Уэльсом.

"Это прекрасная возможность присоединиться к преданной своему делу команде в Кенсингтонском дворце", — говорится в описании вакансии.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Помощник личного секретаря по Уэльсу и Великобритании будет руководить планированием и реализацией большинства общественных мероприятий в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, а также будет способствовать разработке стратегии домохозяйства по максимизации воздействия на страны, входящие в состав Великобритании с особым акцентом на Уэльс", - цитирует издание данную вакансию.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Они ищут кандидата, "с доказанной способностью строить продуктивные отношения с широким кругом людей и учреждений. У вас будет активный, практический подход при работе в небольшой и гибкой команде, а также хорошее понимание валлийских сообществ", - добавляют СМИ.

Принц Уильям и принцесса Кейт, которым по 42 года, также ищут человека, который овладел заведомо сложным валлийским языком. "Разговорный валлийский язык обязателен, желательно свободное владение валлийским языком, как письменным, так и устным", — говорится в описании вакансии.

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Ранее королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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