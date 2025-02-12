Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Новый этап": певица MamaRika сообщила о кардинальных переменах в жизни

Элина Чигис
12 февраля 2025, 22:17
44
MamaRika решила избавиться от своей фирменной прически.
MamaRika
MamaRika - новая прическа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Кратко:

  • Певица MamaRika поменяла имидж
  • Артистка показала поклонникам результат перемен

Украинская популярная певица MamaRika сообщила, что поменяла свой имидж и перекрасила свои розовые пряди в оттенок бургунди.

На своей странице в соцсетях певица показала результат перемен и сделала новое заявление.

видео дня

"Если женщина меняет цвет волос, она меняет все. Могу сказать точно, что последние несколько месяцев были очень тяжелыми для меня. Выгорание, полная пустота внутри, ежедневный труд над собой, борьба со своими демонами, попытки расти при всем трэше вокруг привели меня к переменам. А там, где изменения внутренние, – там и снаружи. Новый этап. Новая я. Ничего не боюсь и готова разрывать", – отметила артистка.

Поклонники позитивно оценили перемены MamaRika и поставили много сердечек под публикацией.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.

Еще Андрей Данилко, который много лет был членом жюри на Нацотборах на конкурс Евровидение, лаконично рассказал понравился ли ему он в этом году.

Вам может быть интересно:

Кто такая MamaRika?

Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.
Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.
Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес MamaRika новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

22:58Украина
Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - Ермак

Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - Ермак

22:35Политика
Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

22:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

Последние новости

23:04

РФ готовится к войне против стран Европы: в СНБО назвали цели Кремля и сроки

22:58

Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

22:50

Молодая жена 75-летнего Ричарда Гира показала смешное сэлфи с актером

22:35

Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - ЕрмакВидео

22:35

Где ошибка на картинке: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:32

"Я стала бабушкой": Седокова огорошила очередной новостью

22:17

"Новый этап": певица MamaRika сообщила о кардинальных переменах в жизни

22:11

Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

22:04

Сняла юбку: предательница Лолита закатила бунт во время концерта

Реклама
21:46

Крутейшая домашняя шаурма быстрого приготовления - пальчики оближешьВидео

21:40

Уже скоро лекарства подешевеют на 30%: Зеленский назвал дату

21:30

Зеленский провел заседание СНБО: введено санкции против Порошенко

21:12

Какое вино выбрать: как приготовить сногсшибательный глинтвейн

20:59

Доллар и евро внезапно "взлетели": НБУ установил новый курс валют

20:38

Родные будут просить еще: рецепт очень вкусных пирожков с необычной начинкойВидео

20:31

Анна Кошмал удивила Сеть стойкой на руках на последних сроках беременности

20:00

Первая страна НАТО заявила, что будет защищать Украину, если РФ снова нападет - СМИ

19:56

"Лезут, как тараканы": Солдаты КНДР изменили тактику в Курской области

19:49

Взяли с поличным: у российской ведущей Варнавы горе в семье

19:44

"Пришло время остановить войну": первые подробности разговора Трампа и Зеленского

Реклама
19:41

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

19:39

В каком стакане больше всего воды: только единицы догадаются за 5 секунд

19:12

РФ хочет захватить Украину и использовать ее ВПК против Запада – Буданов

19:10

О желании Путина закончить войнумнение

19:08

Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священникаВидео

19:05

Инна Мирошниченко рассказала, почему 3-летний Марсель ездил в больницу

19:03

Умер звезда фильма "Форсаж"

19:02

"Переговоры начнутся немедленно": первые детали разговора между Трампом и Путиным

18:57

ВСУ уничтожили бригаду солдат КНДР: Зеленский рассказал о разгроме на Курщине

18:52

Украина получила от США соглашение о партнерстве: первые детали

18:38

"Есть план Б": Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО

18:15

Как проверить двигатель при покупке авто: нужен только лист бумаги

17:58

Путин принял важное решение относительно войны: Зеленский раскрыл детали

17:47

Суд в Германии разрешил экстрадицию украинца, сбежавшего от мобилизации

17:25

"ВСУ не выйдут на довоенные границы": глава Пентагона США - о мирном договоре

17:25

Незабываемо вкусная намазка из 2 ингредиентов: очень вкусный рецепт

17:18

Почему на футболках появляются крошечные дырочки: ответ удивит многих

17:14

"Европа будет оккупирована": Зеленский выступил с тревожным заявлением

16:56

Цены упали до неузнаваемости: в Украине рекордно подешевел важный продукт

16:30

Срыв мирного соглашения Джонсоном в 2022 году: Зеленский расставил точки над "і"

Реклама
16:28

Будут свежими в 3 раза дольше: лайфхак, как хранить овощи в холодильникеВидео

16:27

"Очень опасно": Зеленский предостерег США от прямых контактов с РФ

16:24

Украинская певица рассказала, как с ней поступила Тина Кароль - детали

16:20

Избавитесь от невзгод: что нужно сделать дома 13 февраля, приметы

16:17

Представитель Трампа в Москве: что говорили об Украине и какую сделку заключили

15:51

"Я не ваша и не российская": Ада Роговцева заворожила своей позицией

15:49

В Украине потеплеет, но вскоре выпадет снег – погода на День святого Валентина

15:48

Неожиданный симптом смертельной болезни у животных: на что обратить внимание

15:41

Что подарить парню на День святого Валентина: интересные и креативные идеи

15:17

Москва готова говорить о мире: в разведке Эстонии сделали важное заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять