"Новый этап": певица MamaRika сообщила о кардинальных переменах в жизни

MamaRika решила избавиться от своей фирменной прически.

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MamaRika - новая прическа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Кратко:

Певица MamaRika поменяла имидж

Артистка показала поклонникам результат перемен

Украинская популярная певица MamaRika сообщила, что поменяла свой имидж и перекрасила свои розовые пряди в оттенок бургунди.

На своей странице в соцсетях певица показала результат перемен и сделала новое заявление.

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"Если женщина меняет цвет волос, она меняет все. Могу сказать точно, что последние несколько месяцев были очень тяжелыми для меня. Выгорание, полная пустота внутри, ежедневный труд над собой, борьба со своими демонами, попытки расти при всем трэше вокруг привели меня к переменам. А там, где изменения внутренние, – там и снаружи. Новый этап. Новая я. Ничего не боюсь и готова разрывать", – отметила артистка.

Поклонники позитивно оценили перемены MamaRika и поставили много сердечек под публикацией.

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Отметим, как сообщал Главред, Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.

Еще Андрей Данилко, который много лет был членом жюри на Нацотборах на конкурс Евровидение, лаконично рассказал понравился ли ему он в этом году.

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Кто такая MamaRika? Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.

Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.

Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

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