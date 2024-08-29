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Новый член семьи: Дзидзьо удивил поклонников пополнением

Даяна Швец
29 августа 2024, 22:06
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Михаил Хома поделился в Инстаграме неожиданным известием.
DZIDZIO
DZIDZIO поделился с подписчиками радостной новостью / Колаж: Главред, Фото: инстаграм DZIDZIO

Михаил Хома, известный как Дзидзьо, не часто радует аудиторию своим появлением в соцсетях, поэтому новая фотография очень порадовала поклонников.

С началом полномасштабного вторжения певец избегает развлекательных шоу и появлений на телеэкранах. Он отошел от шуточного репертуара и строит совсем другой, рассудительный и серьезный образ. Единственные мероприятия, в которых принимает артист участие - благотворительные.

Кто такой Михаил Хома?

Михаил Хома, более известный как Дзидзьо - украинский певец, автор песен, актер, кинорежиссер, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

видео дня

Именно поэтому недавнее появление, еще и с приятными новостями, очень обрадовало аудиторию певца.

Михаил Хома поделился в Инстаграме фотографией с собачкой - американским голым терьером, которого зовут Геник Иринович.

Что за порода - американский голый терьер

Американский голый терьер - порода собак, выведенная в начале 1970-х годов в Соединенных Штатах Америки.
Отсутствие шерсти на собаках этой породы делает их кожу довольно уязвимой и препятствует рабочему использованию этих собак, поэтому, несмотря на охотничье прошлое, голые терьеры прежде всего - собаки-компаньоны, отмечает Википедия.
Характер американского голого терьера представляет собой сплав энергии, жизнелюбия, отваги и любви.

Что интересно, песик, похоже, как и хозяин, растет патриотом и одет в вышиванку черно-голубого цвета.

Дзидзьо на фотографии тоже одет в черную рубашку, радостно улыбается и держит собаку в руках.

Дзидзьо, собака
Дзидзьо поделился радостным известием / Коллаж: Главред, скриншот Инстаграм

Аудитория встретила такую новость с радостью и отметили сходство песика с кенгуру:

  • "Такой чудный";
  • "На кенгуру похож";
  • "Идеальный дуэт";
  • "Новый друг Дзидзьо";
  • "Классный пес, порадовал нас";
  • "Какой красивый! Обожаю эту породу!";
  • "С первого взгляда был похож на кенгуренка".

Михаил Хома - последние новости

Недавно бывшая жена DZIDZIO раскрыла детали отношений с артистом. Ярослава Притула говорит, что в день развода с Михаилом Хомой они отправились праздновать это событие.

Известный артист рассказал, вернется ли Дзидзьо. Юлик отметил, что Михаил Хома сможет вернуться к сценическому образу Дзидзьо, но с условиями.

Также недавно Дзидзьо засветился в объятиях известной актрисы.

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пес Дзидзьо Михаил Хома
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