Новый член семьи: Дзидзьо удивил поклонников пополнением

Михаил Хома, известный как Дзидзьо, не часто радует аудиторию своим появлением в соцсетях, поэтому новая фотография очень порадовала поклонников.
С началом полномасштабного вторжения певец избегает развлекательных шоу и появлений на телеэкранах. Он отошел от шуточного репертуара и строит совсем другой, рассудительный и серьезный образ. Единственные мероприятия, в которых принимает артист участие - благотворительные.
Кто такой Михаил Хома?
Михаил Хома, более известный как Дзидзьо - украинский певец, автор песен, актер, кинорежиссер, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.
Именно поэтому недавнее появление, еще и с приятными новостями, очень обрадовало аудиторию певца.
Михаил Хома поделился в Инстаграме фотографией с собачкой - американским голым терьером, которого зовут Геник Иринович.
Что за порода - американский голый терьер
Американский голый терьер - порода собак, выведенная в начале 1970-х годов в Соединенных Штатах Америки.
Отсутствие шерсти на собаках этой породы делает их кожу довольно уязвимой и препятствует рабочему использованию этих собак, поэтому, несмотря на охотничье прошлое, голые терьеры прежде всего - собаки-компаньоны, отмечает Википедия.
Характер американского голого терьера представляет собой сплав энергии, жизнелюбия, отваги и любви.
Что интересно, песик, похоже, как и хозяин, растет патриотом и одет в вышиванку черно-голубого цвета.
Дзидзьо на фотографии тоже одет в черную рубашку, радостно улыбается и держит собаку в руках.
Аудитория встретила такую новость с радостью и отметили сходство песика с кенгуру:
- "Такой чудный";
- "На кенгуру похож";
- "Идеальный дуэт";
- "Новый друг Дзидзьо";
- "Классный пес, порадовал нас";
- "Какой красивый! Обожаю эту породу!";
- "С первого взгляда был похож на кенгуренка".
Михаил Хома - последние новости
Недавно бывшая жена DZIDZIO раскрыла детали отношений с артистом. Ярослава Притула говорит, что в день развода с Михаилом Хомой они отправились праздновать это событие.
Известный артист рассказал, вернется ли Дзидзьо. Юлик отметил, что Михаил Хома сможет вернуться к сценическому образу Дзидзьо, но с условиями.
Также недавно Дзидзьо засветился в объятиях известной актрисы.
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