Праздновали развод: бывшая жена DZIDZIO раскрыла детали отношений с артистом

Ярослава Притула говорит, что в день развода с Михаилом Хомой они отправились праздновать это событие.

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Slavia рассказала об отношениях с DZIDZIO / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/dzidzio, Instagram/slavia_official

Бывшая жена украинского певца Михаила Хомы (DZIDZIO) певица Ярослава Притула (Slavia) рассказала о том, общается ли она с артистом после развода, который произошел после их 20-летнего брака.

"Мы продолжаем общаться, причем на разные темы, поддерживаем друг друга. Когда созваниваемся, то очень долго общаемся. У нас всегда есть о чем поговорить", - рассказала она в интервью kp.ua.

При этом она рассказала, что в день развода с Хомой они отправились праздновать это событие.

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"Пришли в ресторанчик, нас там уже все официанты знают, мы часто там бываем, присели за столик и проговорили где-то два часа. А потом подходит официант и говорит: "Может, вам все-таки кофе с тортиком?". Мы даже не заметили, как пролетело время", - рассказывает певица.

Она также отметила, что ее бывший муж нравится ей как друг, потому что он уделяет много внимания людям, которые находятся рядом.

"Причем друзьям уделяет больше внимания, чем родным. Я всегда думала: "Как классно быть Мишиным другом, как с ним легко". Потому что дома он совсем другой. Но Михаил объяснял, что когда мама ругает своего ребенка, то не значит, что она его не любит. Говорил воспринимать его критику за любовь. Я так и воспринимала", - добавила она.

Кто такой Михаил Хома? Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

Ранее Михаил Хома объяснил, почему не поет песен DZIDZIO. Украинский певец Михаил Хома после начала вторжения РФ в Украину не исполняет песни из репертуара DZIDZIO, потому что его творчество трансформировалось.

Напомним, ранее Дзидзьо пояснил, почему артистов не нужно мобилизовывать. Михаил Хома высказался о призывах к мобилизации артистов. Он убежден, что воевать должны профессионалы под руководством профессионалов.

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