"Низко склоняю голову": скончался известный украинский поэт и публицист

Владимир Базилевский - автор многих книг и лауреат Шевченковской премии.

https://stars.glavred.info/nizko-sklonyayu-golovu-skonchalsya-izvestnyy-ukrainskiy-poet-i-publicist-10735598.html Ссылка скопирована

Ушел из жизни Владимир Базилевский / коллаж: Главред, фото: wiki.library.kr.ua

Кратко

Поэту было 88 лет

Последняя книга поэта выйдет в издательстве "Лира-К"

Ушел из жизни украинский поэт, публицист, литературный критик и переводчик, лауреат Шевченковской премии Владимир Базилевский. Ему было 88 лет. Поэт скончался 21 января 2026 года.

Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины (НСПУ) Михаил Сидоржевский, ссылаясь на дочь поэта.

видео дня

"Светлая память и царство небесное, уважаемый Владимир Александрович. Низко склоняю голову перед вашим большим талантом и неравнодушностью к правде и доброте. От имени НСПУ выражаю искренние соболезнования родным и близким в их горе", – написал Сидоржевский.

Он также добавил, что по просьбе автора написал предисловие к его последней книге. Ожидается, что книга выйдет в свет в издательстве "Лира-К".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние потери украинской интеллигенции

Отметим, как сообщал Главред, ранее стало известно о смерти 24-летнего украинского режиссера Сергея Сасина. На странице Сергея появилось поэтическое послание от его брата Назария. Именно он рассказал поклонникам и знакомым о смерти близкого человека и сообщил, что до последнего находился рядом с братом.

11 января стало известно о смерти известной украинской камерной певицы, солистки Национальной филармонии Украины Тамары Калустян. Она скончалась в возрасте 100 лет.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Базилевский Владимир Базилевский родился 14 августа 1937 года в селе Байдаково Кировоградской области. Окончил филологический факультет Одесского университета. Работал корреспондентом газет "Черноморская коммуна", "Кировоградская правда", старшим редактором издательства "Проминь", руководителем литературной студии. Печатался с 1954 года. Базилевский написал поэтические книги "Зов пространства", "Пока музыка звучит", "Чувство земли небесное", "Колодец" и другие. Также в творчестве писателя книги критической прозы: "И завязь мыслей, и свободный полет пера", "Лук Одиссеев", "Холодный душ истории" и публицистики "Эти долгие суровые зимы".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред