Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Низко склоняю голову": скончался известный украинский поэт и публицист

Виталий Кирсанов
26 января 2026, 21:24
246
Владимир Базилевский - автор многих книг и лауреат Шевченковской премии.
Ушел из жизни Владимир Базилевский
Ушел из жизни Владимир Базилевский / коллаж: Главред, фото: wiki.library.kr.ua

Кратко

  • Поэту было 88 лет
  • Последняя книга поэта выйдет в издательстве "Лира-К"

Ушел из жизни украинский поэт, публицист, литературный критик и переводчик, лауреат Шевченковской премии Владимир Базилевский. Ему было 88 лет. Поэт скончался 21 января 2026 года.

Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины (НСПУ) Михаил Сидоржевский, ссылаясь на дочь поэта.

видео дня

"Светлая память и царство небесное, уважаемый Владимир Александрович. Низко склоняю голову перед вашим большим талантом и неравнодушностью к правде и доброте. От имени НСПУ выражаю искренние соболезнования родным и близким в их горе", – написал Сидоржевский.

Он также добавил, что по просьбе автора написал предисловие к его последней книге. Ожидается, что книга выйдет в свет в издательстве "Лира-К".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние потери украинской интеллигенции

Отметим, как сообщал Главред, ранее стало известно о смерти 24-летнего украинского режиссера Сергея Сасина. На странице Сергея появилось поэтическое послание от его брата Назария. Именно он рассказал поклонникам и знакомым о смерти близкого человека и сообщил, что до последнего находился рядом с братом.

11 января стало известно о смерти известной украинской камерной певицы, солистки Национальной филармонии Украины Тамары Калустян. Она скончалась в возрасте 100 лет.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Базилевский

Владимир Базилевский родился 14 августа 1937 года в селе Байдаково Кировоградской области. Окончил филологический факультет Одесского университета.

Работал корреспондентом газет "Черноморская коммуна", "Кировоградская правда", старшим редактором издательства "Проминь", руководителем литературной студии. Печатался с 1954 года.

Базилевский написал поэтические книги "Зов пространства", "Пока музыка звучит", "Чувство земли небесное", "Колодец" и другие. Также в творчестве писателя книги критической прозы: "И завязь мыслей, и свободный полет пера", "Лук Одиссеев", "Холодный душ истории" и публицистики "Эти долгие суровые зимы".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес поэзия новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок

В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок

21:20Война
"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

20:32Мир
Россия атаковала Шахедом многоэтажку в Кривом Роге - первые подробности

Россия атаковала Шахедом многоэтажку в Кривом Роге - первые подробности

20:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Гороскоп на февраль 2026: Тельцам - нестабильность, Стрельцам - провера

Гороскоп на февраль 2026: Тельцам - нестабильность, Стрельцам - провера

Последние новости

22:31

"Пришлось выпекать их": Элтон Джон создал украшение из своей коленной чашечки

21:56

Часов со светом мало: графики отключений для Полтавщины на 27 января

21:54

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 27 января

21:24

"Низко склоняю голову": скончался известный украинский поэт и публицист

21:20

В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок

Дети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – МаксаковаДети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – Максакова
21:15

Эксперты раскрыли, какой режим стирки "съедает" больше всего света: ответ удивит

20:41

Зачем на унитазе 2 кнопки: истинное назначение удивит многих

20:32

"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

20:20

Когда Украина была империей – новое открытие "ломает" учебники историиВидео

Реклама
20:07

Россия атаковала Шахедом многоэтажку в Кривом Роге - первые подробности

19:45

Россия ударила ракетами по Харькову, есть перебои с электричеством - что известно

19:30

Почему 27 января нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

19:28

Учительница назвала самый неудачный формат обучения в 2026 году: что известно

19:19

Украина готовится к следующей трехсторонней встрече: Зеленский назвал дату

19:10

Какое главное препятствие мира в Украине?мнение

19:04

"Будут более мягкие графики": эксперт назвал сроки улучшения ситуации с электричеством

18:38

РФ впервые ударила по Киево-Печерской Лавре: в Минкульте бьют тревогу, куда попалиВидео

18:34

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

18:25

Цены подскочили на 15%: в Украине быстро дорожает базовый продукт

18:20

"Все может быть": нардеп оценил шансы на завершение войны в Украине

Реклама
17:48

Почему нельзя выливать кипяток в раковину: сантехники предупреждают об опасности

17:46

Почему нельзя приучать кота к туалету – ответ удивит даже опытных хозяевВидео

17:41

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

17:25

Евро впервые взлетел выше 51 грн, доллар дешевеет: новый курс валют на 27 января

17:24

"Качественная перемена, новый виток": Мозговая раскрыла судьбоносную встречу

17:17

Больше не узник постели: в каком состоянии Шумахер, которого не видели 12 лет

17:16

Россия и Китай не партнеры: Максакова рассказала, кем для Пекина является Путин

16:49

Гололед и осадки накроют Тернопольщину: о чем предупреждают синоптики

16:35

"Ревность, зависть": Денисенко разорвала отношения со звездной кумой

16:24

Города Украины закроют куполом от Шахедов: что изменится для Киева, Харькова и Одессы

16:18

ВСУ дожали: оккупанты покинули позиции на острове Алексеевка на Херсонщине

16:03

Вместо красного треугольника - маячок: появились новые требования к водителям

16:00

"Надо действовать быстрее": Зеленский требует немедленных решений для Киева

15:57

Почему новая техника так быстро ломается: мастер по ремонту раскрыл "секрет"Видео

15:37

Обритая налысо: онкобольная Симоньян показалась без парика

15:14

Как понять, что человеку нельзя доверять: психологи раскрыли 12 тревожных признаков

15:02

Киевская область вернулась к отключениям света по графикам, но есть нюанс - ДТЭК

14:48

НАБУ засекретило данные о премиях и поощрениях сотрудников - документ

14:37

За его жизнь боролись 18 дней: скончался спасатель, пострадавший во время обстрела

14:35

Раскол в Кремле: известно, что может заставить элиту РФ пойти против ПутинаВидео

Реклама
14:17

"Может, будешь вдовой": экс-супруг Билозир раскрыл, как пытался спасти брак

14:01

Ракеты были наши, кнопка — чужая: как Украину лишили ядерного оружия

13:59

Отказ от российского газа: в ЕС официально приняли важное решение

13:54

Ошибка, которую совершают почти все: где лучше хранить молоко в холодильнике

13:31

Поражены базы, НПЗ и скопление оккупантов: ВСУ разгромили шесть объектов РФ

13:26

Путин маниакально строит бункеры: экс-депутат Госдумы РФ прямо назвала причинуВидео

13:09

Как пережить отключения света: психотерапевт объяснил, что происходит с психикой

12:47

"Вопрос времени": военный рассказал о планах россиян проникнуть в важный город

12:41

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

12:29

"Смельчаков нет": Максакова оценила, возможна ли смена власти в РФ в 2026 годуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять