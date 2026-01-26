"Был сумасшедший": жена Виталия Козловского совершила особенное признание

Юлия Козловская также показала свежие фото с мужем и крохой-сыном.

https://stars.glavred.info/byl-sumasshedshiy-zhena-vitaliya-kozlovskogo-sovershila-osobennoe-priznanie-10735391.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский жена - Юлия Козловская показала мужа и сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Вкратце:

Юлия Бакуменко собрала семью по особому поводу

Избранница артиста поделилась редкими кадрами

В семье Виталия Козловского произошло радостное событие - День рождения праздновала жена певца, его менеджер Юлия Бакуменко. Имениннице исполнилось 38 лет.

На праздник за городом собрались друзья и родственники Юлии. Не обошлось и без нежных объятий звездного мужа и мягкий поцелуев сынишки Оскара. Фото с самыми дорогими людьми Козловская опубликовала в своем блоге в Instagram.

видео дня

"Мне сегодня 38. Хороший возраст, на него себя и чувствую. Год был сумасшедший и дальше будет. Поэтому сегодня хотелось спокойного дня. И мы за городом с родными людьми! Спасибо всем безгранично за поздравления! Мне очень приятно!" - написала Юлия и позже добавила, что была рада встретить День рождения в окружении близких.

Виталий Козловский жена - Юлия Козловская показала мужа и сына / фото: instagram.com/yuliabakumenko

Виталий Козловский жена - Юлия Козловская показала мужа и сына / фото: instagram.com/yuliabakumenko

Виталий Козловский жена - Юлия Козловская показала мужа и сына / фото: instagram.com/yuliabakumenko

Виталий Козловский жена - Юлия Козловская показала мужа и сына / фото: instagram.com/yuliabakumenko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве. Музыкальный продюсер поделилась деталями о последствиях, а также призналась, как сберегла свой внутренний покой.

Также Елена Кравец рассказала о новой влюбленности. Это произошло после того, как фрагмент моноспектакля артистки спровоцировал слухи о разводе с мужем.

Читайте также:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред