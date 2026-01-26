"Был сумасшедший": жена Виталия Козловского совершила особенное признание

Вкратце:
- Юлия Бакуменко собрала семью по особому поводу
- Избранница артиста поделилась редкими кадрами
В семье Виталия Козловского произошло радостное событие - День рождения праздновала жена певца, его менеджер Юлия Бакуменко. Имениннице исполнилось 38 лет.
На праздник за городом собрались друзья и родственники Юлии. Не обошлось и без нежных объятий звездного мужа и мягкий поцелуев сынишки Оскара. Фото с самыми дорогими людьми Козловская опубликовала в своем блоге в Instagram.
"Мне сегодня 38. Хороший возраст, на него себя и чувствую. Год был сумасшедший и дальше будет. Поэтому сегодня хотелось спокойного дня. И мы за городом с родными людьми! Спасибо всем безгранично за поздравления! Мне очень приятно!" - написала Юлия и позже добавила, что была рада встретить День рождения в окружении близких.
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
