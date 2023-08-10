Ниже тех, кто работает: принцу Гарри указали на его место и отобрали титул

Принц Гарри и Меган Маркл получили от британской королевский семьи новый сигнал о том, что их жалобы на венценосных родственников услышаны и приняты во внимание. На официальном сайте монархов из титулов герцогов Сассекских убрали обращение "Его/Ее Высочество".
Фактически Гарри и Меган лишились этой привилегии еще в январе 2020, когда обрушили "Мегзит" на головы британской монархии. Однако до недавних пор к этому относились снисходительно.
Теперь же даже на сайте их портреты и краткие биографии размещены практически в самом конце, ниже Эдварда, герцога Кентского, 41-го в очереди на британский королевский престол (принц Гарри на данный момент - 5-ый, после старшего брата Уильяма Уэльского и троих его детей). Вероятно, такое распределение обосновано тем, что все остальные члены королевской семьи работают, т.е. выполняют королевские обязанности перед народом Британии.
Герцоги Сассекские сложили с себя эти обязательства в 2020 году, хоть и продолжают заниматься благотворительными инициативами, как частные лица.
Ниже их, на последнем месте, в списке британской королевской семьи значится лишь опальный принц Эндрю, герцог Йоркский, младший брат короля Чарльза III, 8-ой в очереди на престол. Третий ребенок королевы Елизаветы II был замешан в скандалах про интимные связи с несовершеннолетними. Также ему приписывали дружбу с ливийскими контрабандистами. С 2022 года лишен почетных воинских званий и всех королевских патронажей.
Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.
Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".
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