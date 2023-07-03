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Никогда не поздно: 42-летний Сергей Притула получил диплом магистра

Анна Подгорная
3 июля 2023, 22:23 обновлено 3 июля, 22:23
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Притула рассказал про особенности образования во время войны, и поделился памятным кадром со старшим сыном.
Сергей Притула
Сергей Притула получил степень магистра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua

Украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула служит примером для многих украинцев - помогает ВСУ и занимается просветительской работой. Среди этих немаловажных занятий он также находит время и для саморазвития.

К примеру, сегодня Притула сообщил, что получил звание магистра Украинского католического университета. Он защитил диплом по специальности публичного управления и администрирования.

"Учиться во время войны – это сложно как с моральной точки зрения, так и логистически. Поэтому я искренне благодарен Силам Обороны Украины, что дали возможность закончить учебу, написать и защитить магистерскую. Благодарю одногруппников за поддержку и мотивацию за эти два года", - пишет Притула на своей странице в Instagram.

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Также слова благодарности он посвятил тем одногруппникам, которые сейчас защищают нашу страну от оккупанта, и своему научному руководителю.

Деятель показал фрагменты с вручения дипломов. Поддержать его пришел сын Дмитрий, который сейчас только учится в школе. "Сын сказал, что это как-то очень странно – прийти к отцу на выпускной раньше, чем отец к нему", - поделился впечатлениями Сергей Притула.

Сергей Притула с сыном
Сергей Притула с сыном Дмитрием на вручении дипломов / instagram.com/siriy_ua

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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