"Никогда не потеряла меня": Melovin показал нежные кадры с любимой женщиной

Кратко:
- Melovin поделился редкими кадрами с мамой
- Артист показал трогательное поздравление, адресованное ей
Украинский певец Melovin растрогал своих поклонников новым постом в социальных сетях. Там он показал редкие кадры с Валентиной Владимировной - мамой артиста.
На днях женщина праздновала свое очередное 18-летие. Первым с праздником ее поздравил звездный сын: пришел в спальню с тортом, и предложил ей загадать желание и задуть свечи. Трогательный момент между Меловином и его мамой попал на видео. "Я мог потеряться во всем - в музыке, в славе, в себе. Но мама никогда не потеряла меня. С Днем рождения, мама!" - говорит за кадром певец.
Позже семья и друзья Melovin праздновали День рождения Валентины Владимировны в одном из одесских ресторанов. Шумная вечеринка, много смеха, искренних пожеланий и счастливая именинница, которая с гордостью позировала с сыном, - все это артист показал подписчикам. "С днем рождения! Мама! Люблю тебя. Навсегда. Без всяких условий. Желаю тебе не просто здоровья, а легкости в теле и спокойствия в сердце. Не просто счастья, а моментов, когда хочется смеяться без причины. Не просто долгих лет, а таких дней, которые хочется вспоминать. С Днем рождения. Мир держится на таких, как ты", - написал он.
Трогательные кадры тепло откликнулись в сердцах подписчиков Меловина - в комментариях они посвятили его маме много добрых слов, комплиментов и пожеланий.
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Кто такой Меловин?
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
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