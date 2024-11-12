"Никогда не будешь полностью готова": у Кейт Миддлтон случился срыв на людях

Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоций.

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Кейт Миддлтон показалась на людях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, принц и принцесса Уэльские

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Кейт Миддлтон сорвалась на службе в День памяти павших в войнах у Кенотафа

Герцогиня Софи поддержала принцессу

Принцесса Кейт Миддлтон начала все чаще появляться на людях после окончания курса химиотерапии. В этот раз она появилась на традиционной службе в День памяти павших в войнах у Кенотафа. Принцесса Уэльская вышла на балкон Министерства иностранных дел по делам Содружеств вместе с герцогиней Эдинбургской Софи.

Как сообщает Daily Mail, специалист по чтению по губам Джеки Пресс отметила, что на балконе у Миддлтон случился эмоциональный срыв в разговоре с герцогиней Софи.

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"Да... потому что это так необычно. Ты никогда не будешь полностью готова к этому..." — сказала Кейт.

Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Софи же начала успокаивать принцессу и поддержала ее красноречивым жестом, положив ей руку на спину.

"Герцогиня продолжала успокаивать Кейт, предположительно сказав: "Теперь все хорошо", - сообщило СМИ.

Кейт Миддлтон / Инфографика: Главред

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также, как сообщал Главред, источник из окружения принца и принцессы Уэльских рассказал, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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