"Вдохновили нас": Кейт Миддлтон поразила поступком

Кейт Миддлтон провела очень важную встречу.

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Кейт Миддлтон осуществила мечту больной девочки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям встретились с 16-летней Лиз, у которой диагностировали десмопластическую мелкокруглоклеточную опухоль, в Виндзорском замке.

В соцсетях королевской пары опубликовали соответствующие фото.

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"Приятно было встретиться с Лиз сегодня в Виндзоре. Талантливый молодой фотограф, чья креативность и сила вдохновили нас обоих", - написали принц и принцесса под постом.

Отметим, издание People пишет, что встреча с принцем и принцессой Уэльскими была мечтой Лиз из ее списка желаний, который она составила, узнав о своем диагнозе.

Кейт Миддлтон / Инфографика: Главред

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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